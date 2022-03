Oroscopo domani 4 marzo 2022, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 4 marzo 2022 Ariete (21 marzo-21 aprile): ipersensibili e permalosi

Oroscopo domani Ariete umore

La Luna sosta nel vostro segno, il che indica che sarete ipersensibili e, alcuni tra voi, anche permalosi. Pur non formando aspetti con altri pianeti, sarete molto emotivi, reagirete un po’ troppo velocemente e in modo esagerato a ciò che potrebbe dire chi vi circonda. Calma, evitate di dare l’impressione che non riuscite a controllare il vostro stato d’animo e che avete un carattere difficile.

Oroscopo domani Ariete 4 marzo amore

In coppia: è la giornata ideale per parlare con il partner e sentirne la complicità. Le confidenze sbloccheranno le emozioni. La tenerezza oggi deve avere la precedenza sulla passione. Soli: non ci sono grandi cambiamenti, ma molte aspettative. Il passato potrebbe riemergere e le emozioni tornare a perseguitarvi. Penserete a un amore finito ma ciò aiuterà a vedere i vostri errori. Oroscopo domani 4 marzo 2022 Leone (23 luglio-23 agosto): arrivano buone notizie Oroscopo domani venerdì 4 marzo Leone umore

E’ un venerdì in cui potreste ricevere buone notizie: ciò che desiderate potrebbe avverarsi. Ad esempio, un affare è sul punto di andare a buon fine o qualcosa su cui avete lavorato sodo arrivare a un momento decisivo. Nel corso di questo fine settimana, potreste vedere il gran finale di un importante progetto o aver voglia di festeggiare per un successo per il quale vi siete impegnati. Premiatevi!

Oroscopo domani venerdì 4 marzo Leone amore

In coppia: spesso vi aspettate dimostrazioni di amore e oggi ne avrete più che a sufficienza! Soli: al momento l’amore fa rima con cautela così da evitare altre delusioni. I momenti complici con un amico/a potrebbero trasformarsi in un sentimento ambiguo.

Oroscopo domani 4 marzo 2022 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): molto emotivi

Oroscopo 4 marzo Sagittario: umore

Potreste avete in cantiere dei progetti che richiedono la vostra attenzione ma oggi forse non avrete voglia di prendere l’iniziativa anzi, vorrete una giornata con un ritmo lento, in cui coccolarvi meglio ancora rimanendo in casa. Ma se volete sfruttare un’opportunità per aumentare il vostro reddito, dovrete darvi una mossa. Una volta entrati nell’umore giusto, non ci sarà più modo di fermarvi!

Oroscopo domani Sagittario 4 marzo: amore

In coppia: per spezzare la routine avete sempre delle idee. Avete bisogno di ritrovare l’amore come era all’inizio della relazione. E riaccenderete la fiamma della passione!

Soli: il desiderio di trovare una dolce metà è molto presente. In ogni caso occhi aperti, non dovete farvi abbindolare da parole dolci e attenzione ai profili falsi sul web.

