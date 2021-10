Oroscopo domani 4 ottobre 2021, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Oroscopo domani 4 ottobre 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): non abbiate timore di agire



Oroscopo domani Gemelli lunedì 4 ottobre 2021

Avete le energie giuste per intraprendere qualcosa di nuovo ma ciò potrebbe comportare di imporvi su una persona che è contraria. Se ritenete sia necessario non abbiate timore di agire: i risultati che otterrete la diranno molto più lunga di migliaia di parole. Su un altro piano: il buon aspetto Mercurio-Giove indica che un’attività, un hobby del passato potrebbe nuovamente appassionarvi.

Oroscopo domani Gemelli di lunedì 4 ottobre: amore

In coppia: i pianeti decuplicano la passione, dimostrate pienamente il vostro amore. Sperando che il partner sia sulla stessa lunghezza d’onda… Soli: prima di partire in quarta, accertatevi che la persona sia disponibile, non sia già impegnata!

Oroscopo domani 4 ottobre 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): concedervi un po’ di tranquillità

Oroscopo domani Bilancia di lunedì 4 ottobre: umore

Con la Luna in Vergine, alle spalle del vostro segno, è una giornata in cui concedervi la pace, la tranquillità di cui avete davvero bisogno. Rimandate dunque gli impegni nella vita sociale oppure richieste extra di lavoro da parte del boss o dei colleghi. Per oggi – per quanto vi è possibile – date la priorità a un po’ di solitudine e praticate attività che vi fanno sentire liberi oppure a tutte le questioni che avete lasciato in sospeso.

Oroscopo domani Bilancia di lunedì 4 ottobre: amore

In coppia: oggi vi è difficile esprimere le emozioni e rischiate di farlo nel modo sbagliato. Soli: buttate nel cassonetto dubbi e inquietudine. Avete le carte in regola per conquistare! Oroscopo domani 4 ottobre 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): cercare nuovi contatti

Oroscopo domani Acquario di lunedì 4 ottobre: umore

In mente avete idee e progetti ma, probabilmente, non avete i sostegni e i mezzi finanziari per realizzarli. Ciò potrebbe essere motivo di frustrazione, tanto più che ciò che vorreste fare è notevole e, avendo la possibilità di concretizzare, potrebbe garantire ottimi guadagni. Anziché contare sul sostegno delle persone che già conoscete, il buon aspetto Mercurio-Giove indica che dovreste bussare a nuove porte, cercare nuovi contatti. E’ solo così che realizzerete ciò che avete a cuore.

Oroscopo domani Acquario di lunedì 4 ottobre: amore

In coppia: siete un po’ confusi e potreste fare dei rimproveri, ingiustificati, al partner. Ma non è escluso che siate particolarmente gelosi.

Soli: i passaggi astrali odierni potrebbe farvi sentire demoralizzati. Tiratevi su! Domani la musica cambierà.

