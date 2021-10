Oroscopo domani 4 ottobre 2021, Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni

Oroscopo domani lunedì 4 ottobre 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): troppo lavoro, niente distrazioni

Oroscopo domani Toro umore

Il vostro segno spesso cade nello schema “troppo lavoro e niente distrazioni”. Sole, Mercurio, Marte in Bilancia indicano che il momento di rallentare il ritmo e voi potreste porvi delle domande sul vostro benessere, pensare di regalarvi qualcosa di piacevole. Nelle prossime settimane rifletterete su eventuali problemi causati dal vostro attuale stile di vita e anche sul modo di semplificare l’attività lavorative.

Oroscopo domani toro amore

In coppia: la relazione ha bisogno di carburante per cui datevi da fare: esprimete l’amore, date prova di tenezza senza lesinare! Soli: non è giornata di incontri e conquiste ma a deciderlo sarete voi. Penserete a mettervi in forma, studierete un nuovo look.

Oroscopo domani lunedì 4 ottobre Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): direte “no” all’ansia

Oroscopo domani lunedì 4 ottobre Vergine umore

Vi prendete cura di tutti ma spesso dimenticate le vostre esigenze. La Luna nel vostro segno in dissonanza con Nettuno, oggi potrebbe accentuare questa tendenza, gli altri approfittarne a piene mani. Per cui è fondamentale difendere il vostro spazio e le esigenze personali. Mettete dei rigorosi limiti che nessuno dovrà superare. Pensate infine anche al divertimento: uscita improvvisata con gli amici è proprio ciò di cui avete bisogno.

Oroscopo domani Vergine per l’amore di lunedì 4 ottobre 2021

In coppia: i problemi del quotidiano vi pesano e l’umore ne risente. Evitate di rimuginare o provare rancore nei confronti del partner. Soli: ripensate al passato e la giornata non è propizia a incontri interessanti. Aspettate che torni il buonumore.

Oroscopo domani lunedì 4 ottobre 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): riprendere a lavorare su un progetto

Oroscopo di domani lunedì 4 ottobre 2021 per il Capricorno: come sarà l’umore

Mercurio continua il moto retrogrado nel vostro settore della carriera, delle ambizioni: vale la pena riprendere e/o a lavorare su un obbiettivo importante. Ritardi o altri fattori potrebbero avervi spinto a chiuderlo in un cassetto ma il buon aspetto tra Mercurio e Giove, potrebbe dotarvi di entusiasmo ed essere pronti a fare un altro tentativo. Non sarà forse tutto semplice ma ora farete dei progressi.

Oroscopo domani capricorno amore lunedì 4 ottobre

In coppia: è la giornata ideale per esaminare ciò che non va. Allora, carte in tavola e parlatene.

Soli: le amicizie sono preziose, vi regalano la serenità di cui avete bisogno. Siete per caso innamorati di una persona già impegnata?

