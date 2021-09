Oroscopo domani 4 settembre 2021, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Oroscopo domani 4 settembre 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): cosa avete intenzione di fare?



Oroscopo domani Gemelli sabato 4 settembre 2021

Il buon aspetto tra Mercurio e Saturno è d’aiuto a rimanere con i piedi per terra, a fare un passo decisivo verso gli obbiettivi futuri e fare i piani giusti per raggiungerli. Ritagliate dunque del tempo per capire bene cosa avete intenzione di fare. Vi sarà più facile del solito eliminare le distrazioni e concentrarvi sulle priorità. Sfruttate al massimo questo momento in cui volete ottenere risultati tangibili e creare qualcosa di significativo e utile.

Oroscopo domani Gemelli di sabato 4 settembre: amore

In coppia: le esigenze odierne del partner non corrispondono alle vostre e viceversa. Ma saprete convincerlo/a abilmente. Soli: comunicate in modo splendido, sapete con affascinare e conquistare senza problemi. Vi lancerete con coraggio e avrete ottimi risultati.

Oroscopo domani 4 settembre 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): molto determinati

Oroscopo domani Bilancia di sabato 4 settembre: umore

L’armonia tra Mercurio e Saturno, potrebbe spingere a dare il via a qualcosa che vi sta a cuore. Che si tratti di un’attività commerciale o di un hobby, la determinazione vi permetterà di arrivare dove volete. E inoltre, guadagnerete bene. Questo aspetto, più in generale, rende facile avere una visione realistica e solida del vostro futuro. Su un altro piano: potreste provare un po’ di rancore con una persona cara. Cercate di chiarire così da sentirvi sollevati!

Oroscopo domani Bilancia di sabato 4 settembre: amore

In coppia: farete il possibile per conciliare lavoro e vita privata ma non è detto che ci riuscirete e il partner non mancherà di sottolinearlo. Soli: inizialmente potreste snobbare una persona che vi corteggia – forse una tattica? – ma in seguito accetterete di incontrarlo/a…

Oroscopo domani 4 settembre 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): concentrati su ciò che è fattibile

Oroscopo domani Acquario di sabato 4 settembre: umore

Con il buon aspetto Mercurio-Saturno avete le energie mentali giuste per fare progetti e concentrarvi sui dettagli di tipo pratico. Dirigete l’attenzione su ciò che realistico e fattibile, ogni conversazione sarà utile a progredire. Siete infatti molto credibili, convincenti: è dunque un ottimo momento per sostenere un colloquio di lavoro, presentare un’idea o parlare di affari in modo concreto, che andrà a vostro vantaggio. Con l’odierna Luna in Leone, inoltre, potreste contattare gli amici e sentirli o rivederli sarà motivo di gioia.

Oroscopo domani Acquario di sabato 4 settembre: amore

In coppia: con il partner ci sono delle tensioni e la cosa migliore, se volete un po’ di tranquillità, è quella di trovare un compromesso.

Soli: nell’attesa di vivere una nuova storia (dovete metterci anche un po’ del vostro) cercate di vedere i lati positivi del vostro status.

