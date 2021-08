Oroscopo domani 5 agosto 2021, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 5 agosto 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): vedere il quadro d’insieme

Oroscopo domani Ariete umore

Cercate di non appesantire le questioni. Evitate di perdere di vista il quadro d’insieme delle situazioni, di sezionare, al punto che tutto ciò che resta sono solo i piccoli dettagli e concentrate l’attenzione su questi ultimi.

Con la Luna in Cancro oggi siete emotivamente agitati, preoccupati per tutto. Il pianeta rappresenta un invito a rilassarvi, prendere cura del vostro benessere psicofisico, a placare le emozioni anche attraverso l’affetto delle persone care.

Oroscopo domani Ariete 5 agosto amore

In coppia: qualche preoccupazione domestica, potrebbe minare l’armonia con il partner. Calma, evitate reazioni esagerate.

Soli: l’amore arriverà, lasciate fare al destino che ha a cuore il vostro bene, la vostra felicità.

Oroscopo domani 5 agosto 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): l’intuito è al top

Oroscopo domani giovedì 5 Leone umore

La Luna in Cancro sosta alle spalle del vostro segno: è il momento del mese lunare in cui mollare la pressione, rilassarvi, nutrire in modo sano il corpo e la mente di ciò che hanno bisogno per funzionare al meglio, così da prendere le decisione giuste.

E’ la giornata ideale per organizzarvi. L’intuito è particolarmente accentuato e potreste sviluppare delle idee riguardo a nuovi obbiettivi o migliorare quelli che avete già fissato.

Oroscopo domani giovedì Leone amore

In coppia: con il partner sognerete insieme ciò che potreste fare prossimamente. Ne scaturirà un bel progetto.

Soli: possibile un incontro con una persona straniera o che vive all’estero. Scatterà un’attrazione.

Oroscopo domani 5 agosto 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): più produttivi

Oroscopo 5 agosto Sagittario: umore

Allargare gli orizzonti mentali e lanciarvi in nuove esperienze vi permetterà di essere più produttivi nel lavoro, negli affari o in qualche altro obbiettivo che avete intenzione di raggiungere. E’ una fase importante e positiva per apprendere ed esplorare che potrebbe permettervi di imboccare una nuova direzione lavorativa oppure aprire una vostra attività.

Con Marte in Vergine sarete consapevoli di cosa potrebbe funzionare o meno e ciò, evidentemente, esservi molto utile.

Oroscopo domani Sagittario 5 agosto: amore

In coppia: atmosfera all’insegna della tenerezza, se siete in freddo troverete le parole giuste per risolvere il disaccordo.

Soli: giornata propizia a nuove conoscenze, potrebbe nascere una storia d’amore.

Per gli altri segni dell’Oroscopo di domani guardate qui:

TORO:ATMOSFERA RILASSATA

GEMELLI: ACQUISIRE MAGGIORE ESPERIENZA

CANCRO:DEDICARE ATTENZIONI A VOI STESSI

VERGINE: RAFFORZARE LE RELAZIONI

BILANCIA: VIETATO RIPOSARE SUGLI ALLORI

SCORPIONE: IL SUPPORTO DEGLI AMICI

CAPRICORNO: EQUILIBRIO TRA LAVORO E VITA PRIVATA

ACQUARIO: ASCOLTARE ALTRI PUNTI DI VISTA

PESCI: PIU’ AUDACI, PIU’ ORIGINALI