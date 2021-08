Oroscopo domani 5 agosto 2021, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Oroscopo domani 5 agosto 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): acquisire maggiore esperienza



Oroscopo domani Gemelli giovedì 5 agosto 2021

L’intuito è in gran forma e vi permette di affrontare in modo brillante qualsiasi questione di tipo pratico, commerciale, riguardante il denaro. Sarete pronti, in qualsiasi settore, a muovervi in modo diverso dal solito, soprattutto se ciò vi metterà in grado di sviluppare maggiore esperienza.

E’ una giornata in cui logica ed emozioni sono perfettamente equilibrate, vi è più facile di conseguenza prendere delle decisioni più obbiettive, il che rappresenta un vantaggio.

Oroscopo domani Gemelli di oggi giovedì 5 agosto: amore

In coppia: evitate argomenti spinosi e privilegiate il compromesso, soprattutto se dovete prendere insieme delle decisioni.

Soli: per oggi la situazione non cambierà ma aggiungiamo che forse dovreste cambiare atteggiamento.

Oroscopo domani 5 agosto 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): vietato riposare sugli allori

Oroscopo domani Bilancia di giovedì 5 agosto: umore

Vietato riposare sugli allori: avete le carte in regola per fare passi avanti nel lavoro, la carriera. La Luna in Cancro vi permette di ottenere una nuova posizione. Più in generale, è una giornata in cui avrete voglia di rimettervi in carreggiata, esaminare gli obbiettivi che avete intenzione di raggiungere e studiare dei piani per migliorali.

Se, infine, avete qualche preoccupazione, non tenete tutto dentro: parlarne vi regalerà una sensazione di sollievo.

Oroscopo domani Bilancia di giovedì 5 agosto: amore

In coppia: il dialogo con il partner è splendido: vi dite tutto, condividete tutto e tutto diventa più semplice.

Soli: flirt, nuove avventure e non è affatto tempo perso ma momenti divertenti, da vivere pienamente.

Oroscopo domani 5 agosto 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): ascoltare altri punti di vista

Oroscopo domani Acquario di giovedì 5 agosto: umore

Anziché rimuginare per conto vostro su questioni che vi preoccupano, porvi mille domande, prendete in considerazione la possibilità di parlarne con persone di cui vi fidate. Solitamente cercate di risolvere da soli qualsiasi problema ma ogni tanto dovreste fermarvi e ascoltare altre opinioni, altri punti di vista.

Avrà il pregio di farvi vedere alcune sfaccettature che vi sono sfuggite o aspetti di una situazione a cui non avete proprio pensato.

Oroscopo domani Acquario di giovedì 5 agosto: amore

In coppia: con il partner sarete complici come se foste amici, teneramente innamorati, amanti appassionati.

Soli: un incontro importante vi darà la stabilità di cui avete bisogno. Nascerà una storia più profonda rispetto a quelle vissute in passato.

Per gli altri segni dell’Oroscopo di domani guardate qui:

ARIETE: VEDERE IL QUADRO D’INSIEME

TORO: ATMOSFERA RILASSATA

CANCRO:DEDICARE ATTENZIONI A VOI STESSI

LEONE: L’INTUITO E’ AL TOP

VERGINE: RAFFORZARE LE RELAZIONI

SCORPIONE: IL SUPPORTO DEGLI AMICI

SAGITTARIO: PIU’ PRODUTTIVI

CAPRICORNO: EQUILIBRIO TRA LAVORO E VITA PRIVATA

PESCI: PIU’ AUDACI, PIU’ ORIGINALI