Oroscopo domani 5 dicembre 2021, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Con la dissonanza Marte-Giove, nei giorni scorsi nel lavoro o nella vita privata, una persona nei vostri confronti potrebbe essere stata ingiusta. Non lasciate che il rancore prenda il sopravvento: è un veleno che fa male prima di tutto a voi! Semmai chiarite, affrontate la persona in questione e dite ciò che pensate. Il tutto con calma, argomentando con fatti precisi in modo che l’altro/a non potrà contestare.

Soli: metterete uno stop alla monotonia e chiamerete gli amici. Per oggi, l’amore passa in secondo piano.

Oroscopo domani Bilancia di domenica 5 dicembre: umore

Assecondate ciò che deve cambiare, poiché la prossima settimana al vostro segno chiederà di affrontare di petto il desiderio di trasformazione. Prenderete delle decisioni che potrebbero portare a sviluppi gratificanti. Per oggi, con la Luna in Capricorno, cercate dunque di ricaricare le energie, se serve anche evitando la vita sociale e godere del comfort della casa, dell’affetto dei familiari Oroscopo domani Bilancia di domenica 5 dicembre: amore

In coppia: con il partner sarete molto concilianti, premurosi ed è inutile aggiungere che ve ne sarà grato/a. Soli: un incontro recente potrebbe prendere una piega importante. Se eviterete di premere l’acceleratore. Oroscopo domani 5 dicembre 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): un po’ fuori fase

Oroscopo domani Acquario di domenica 5 dicembre: umore

Con la Luna in Capricorno siete un po’ fuori fase ed è la domenica ideale per stare per conto vostro, riflettere tranquillamente sui cambiamenti in atto, ricaricare le batterie e praticare attività che vi regalano benessere. Vi aspetta una settimana dinamica. Lavoro o vita personale, avrete inoltre l’opportunità di trasformare un sogno in realtà, qualcosa a cui state pensando da tempo.

Oroscopo domani Acquario di domenica 5 dicembre: amore