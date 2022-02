Oroscopo domani 5 febbraio 2022, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Con Marte e Urano in buon aspetto, vi sentite mentalmente in forma e avete il forte desiderio di prendere decisioni ma non agirete in modo impulsivo. Marte in Capricorno infatti sosta alle spalle del vostro segno, in un settore che parla di riflessione e al contempo vi dota dello slancio giusto per decidere. E con Urano in Toro, si tratterà sicuramente di una decisione speciale, diciamo eccezionale.