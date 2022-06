Oroscopo domani 5 giugno 2022, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Sol: non dovete ripetere gli stessi errori! Data la posta in gioco, questo non è più un obiettivo, ma un piano di battaglia…

In coppia: per il partner oggi sarete un angelo! Ve lo dirà in un orecchio, e potrebbe anche aggiungere che siete la sua anima gemella.

La vita sociale è piacevolmente movimentata ma tra cene e shopping con gli amici rischiate di spendere parecchio. Gratificarvi va bene ma occhio poiché potreste far saltare in aria il budget. Più in generale è una domenica in cui potreste risolvere un problema riguardante una relazione o correggere il tiro rispetto a un’idea sbagliata. Avete una bella energia per apprendere dagli errori o dalla diversità di vedute. Oroscopo domani Bilancia di domenica 5 giugno: amore In coppia: le dolci parole e le belle promesse dei primi tempi non sono in programma. Evitate che le cose peggiorino e mettete le carte in tavola per trovare la radice del problema. Soli: potreste sentirvi delusi dal comportamento di una persona che avete incontrato di recente. Forse la state giudicando troppo in fretta… Oroscopo domani 5 giugno 2022 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): per conto vostro Oroscopo domani Acquario di domenica 5 giugno: umore

Con la dissonanza Luna-Saturno nonostante la vostra situazione stia per imboccare una direzione positiva, oggi potreste provare un po’ di solitudine oppure scegliere di stare per conto vostro. Rifiuterete gli inviti degli amici, rimanderete le riunioni familiari: probabilmente perché volete ricaricare le batterie. Non preoccupatevi, chi vi circonda capirà il vostro atteggiamento.

In coppia: circola un po’ di frustrazione. E’ un po’ di stanchezza che vi rende lunatici? Forse è il momento di rallentare il ritmo lavorativo e dedicarvi un po’ di più alla relazione.

Soli: chiusi in voi stessi ma non è una soluzione. Non è da voi, tiratevi su!