Oroscopo domani 5 luglio 2022, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 5 luglio 2022 Ariete (21 marzo-21 aprile): occhio all’aggressività

Oroscopo domani Ariete umore

Mercurio entra in Cancro, le vostre priorità saranno le questioni domestiche, familiari e vorreste mettere ordine. Farete in modo di pagare le bollette, gestire le spese domestiche così da stare tranquilli. Al contempo, con questo transito fate attenzione quando vi esprimete: rischiate di essere aggressivi, troppo diretti, troppo franchi e offendere chi avrete di fronte.

Oroscopo domani Ariete 5 luglio amore

In coppia: bisogno di sicurezza e potreste chiedere al tuo partner di sviluppare un progetto importante. Un modo per rassicurarvi. Soli: il solito ardore sarà sostituito da un atteggiamento più equilibrato e da una sana revisione della vostra situazione. Oroscopo domani 5 luglio 2022 Leone (23 luglio-23 agosto): le basi per progetti futuri Oroscopo domani martedì 5 luglio Leone umore

Mercurio in Cancro sosta alle spalle del vostro segno: presterete maggiore al passato, alle questioni personali ma evitate di dare troppo peso a quelle che ormai non hanno più valore nella vostra vita. È un buon transito in cui fare ricerca o preparare le basi per progetti futuri. Al contempo la presenza di Marte in Toro indica che potrebbe esserci un conflitto con una persona che per voi è importante. Evitate di essere testardi e cercate di essere più flessibili. Oroscopo domani martedì 5 luglio Leone umore

In coppia: date prova di tolleranza: con il partner oggi sarete esigenti, vi concentrererete su ciò che lui (lei) non fa, ignorando tutto ciò che lui (lei) fa per voi. Soli: eccessivamente esuberanti. Cercate di essere più naturali. Per conquistare chi volete è sufficiente il vostro fascino.

Oroscopo domani 5 luglio 2022 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): rinegoziare gli accordi

Oroscopo 5 luglio Sagittario: umore

Con l’arrivo di Mercurio in Cancro, le prossime settimane sono perfette per una pianificazione finanziaria strategica, per avere un maggiore rendimento dal denaro e per aprirvi a un cambiamento. Sarete spinti a parlare di contratti, accordi e impegni che ormai non funzionano. Il che potrebbe significare una rinegoziazione – o persino l’eliminazione – soprattutto se vi sentite sottopagati rispetto a quanto svolgete.

Oroscopo domani Sagittario 5 luglio: amore

In coppia: una bella complicità promette bellissimi momenti di complicità sia nel quotidiano che nell’intimità. Soli: i passaggi sono favorevoli alla condivisione con gli altri. Evitate di imporvi non è necessario.

