Oroscopo domani 5 luglio 2022, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

In coppia: fate in modo che questa giornata sia indimenticabile e se necessario date nuovo slancio alla relazione.

Con la presenza di Mercurio in Cancro, se avete intenzione di parlare con il boss o un superiore saprete quando sarà il momento giusto e quando stare alla larga, soprattutto se volete un aumento di stipendio o avete bisogno di un giorno di riposo. Il pianeta sosta nel vostro settore della carriera: sfruttate il transito per stringere relazioni con chi può essere d’aiuto a raggiungere gli obbiettivi e le ambizioni. Siate socievoli e nasceranno cose positive. Oroscopo domani Bilancia di martedì 5 luglio: amore In coppia: ritroverete gradualmente il desiderio e sarete pronti a riconquistare l’altra metà. Sarete più teneri e disposti a perdonare i piccoli passi falsi del partner. Soli: più intraprendenti, con tanta voglia di conquistare. Avanti tutta! Oroscopo domani 5 luglio 2022 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): progetti riguardanti la casa Oroscopo domani Acquario di martedì 5 luglio: umore

Con Marte in Toro nel vostro settore della casa, premerete l’acceleratore e porterete avanti alcuni progetti rimasti in sospeso. Il pianeta vi dota di parecchie energie da impegnare nel modo giusto. In caso contrario, potrebbero esserci tensioni in famiglia o tensioni interiori. Al contempo la presenza di Mercurio in Cancro nel vostro settore dello stile di vita, rappresenta un invito ad apportare alcune modifiche da cui trarrete grande beneficio. Potreste praticare più esercizio fisico o seguire una dieta più sana.