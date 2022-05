Oroscopo domani 5 maggio 2022, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 5 maggio 2022 Ariete (21 marzo-21 aprile): parlare di progetti futuri

Oroscopo domani Ariete umore

La Luna in Cancro vi spinge ad adottare un approccio giocoso ma evitate di fare battute che potrebbero essere prese nel modo sbagliato. Anche se dette con ingenuità chi vi circonda potrebbe essere più sensibile del solito. Più in generale, è un buon giovedì per parlare di nuove idee riguardanti progetti futuri personali o di lavoro. Penserete molto alla situazione finanziaria ed è una giornata per cercare di migliorarla.

Oroscopo domani Ariete 5 maggio amore

In coppia: le spese non devono riguardare solo ciò che è utile. Di tanto in tanto concedete a voi e al partner qualcosa extra! Soli: uscire rappresenta un costo e lo sapete ma difficilmente cambierà le vostre abitudini, il vostro divertimento resta una priorità. Oroscopo domani 5 maggio 2022 Leone (23 luglio-23 agosto): voglia di stare da soli Oroscopo domani giovedì 5 maggio Leone umore

La Luna in Cancro sosta alle spalle del vostro segno: oggi avrete voglia di stare per conto vostro, isolarvi rispetto agli amici e familiari. Non dovrete sentirvi in colpa se annullerete un’uscita o spegnerete il cellulare così da poter riflettere in santa pace. La congiunzione Sole-Urano in Toro per il vostro segno è un po’ stressante dunque starete meglio in compagnia di voi stessi e dei vostri pensieri. Oroscopo domani giovedì 5 maggio Leone umore

In coppia: la comunicazione non è al top ma perché, come detto sopra, avete bisogno di solitudine. Soli: gli altri vi notano, dunque non c’è bisogno di mettervi al centro della scena. Semmai valorizzate chi vi attrae: scatterà l’interesse nei vostri confronti.

Oroscopo domani 5 maggio 2022 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): nel lavoro siate elastici

Oroscopo 5 maggio Sagittario: umore

E’ una giornata in cui nel lavoro dovete essere elastici, non partire in quarta di fronte a eventuali contrarietà: con la congiunzione Sole-Urano in Toro potrebbero esserci degli imprevisti nel programma quotidiano, nell’organizzazione. Potrebbe essere annullato un incontro all’ultimo minuto o sbagliare orario oppure avere difficoltà a trovare ciò di cui avete bisogno per svolgere il vostro lavoro.

Oroscopo domani Sagittario 5 maggio: amore

In coppia: esprimerete i sentimenti in modo un po’ troppo espansivo: il partner potrebbe sentirsi soffocato/a.

Soli: non è la giornata ideale per dichiarare il vostro amore. Avrete difficoltà a trovare le parole giuste e l’atteggiamento giusto. Aspettate domani…

