Oroscopo domani 5 maggio 2022, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Con la Luna in Cancro, è un giovedì in cui vi fate più che mai carico dei problemi degli altri e ciò comportare inevitabilmente un po’ stress. Ma non potete continuare ad aiutare tutti senza mai ricevere in cambio una mano dalle persone care. Per ristabilire un equilibrio tra ciò che date e ciò che ricevete, ad ogni loro richiesta, fatene una per voi stessi!

Oroscopo domani Bilancia di giovedì 5 maggio: amore

In coppia: non siete di buonumore e se non vi date una calmata potrebbero nascere delle tensioni. Comunicate.Soli: molto esitanti, dubbiosi non siete sicuri di voler andare a un appuntamento. Il fatto di non saper decidere finirà per esasperarvi.

Oroscopo domani 5 maggio 2022 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): tensioni in famiglia

Oroscopo domani Acquario di giovedì 5 maggio: umore