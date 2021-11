Oroscopo domani 5 novembre 2021, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 5 novembre 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): attirate opportunità vantaggiose

Oroscopo domani Ariete umore

Venere entra in Capricorno – fino al 6 marzo 2022 – nel vostro settore della carriera, della reputazione, delle ambizioni: attirerete situazioni vantaggiose, avrete un sesto senso su chi nel lavoro potrebbe esservi utile, e non c’è nulla di male a essere un po’ opportunisti. Nel frattempo, Mercurio entra in Scorpione: la vostra attenzione sarà puntata su quei problemi irrisolti presenti nelle relazioni. I due transiti vi spingeranno a cercare accordi di lavoro reciprocamente vantaggiosi che avranno un notevole impatto sullo sviluppo lavorativo. Oroscopo domani Ariete 5 novembre amore

In coppia: il partner sarà al centro dei vostri pensieri, sarete la spalla solida su cui potrà appoggiarsi! Soli: con Venere in Capricorno è possibile che inizierete una storia con una persona più grande – parliamo d’età – di voi. Oroscopo domani 5 novembre 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): migliorare la vita domestica

Oroscopo domani venerdì 5 novembre Leone umore

Mercurio entra in Scorpione e la vostra attenzione è diretta alla casa, alla famiglia: vorrete migliorare la vita domestica, il comfort e il sostentamento. Al contempo, Venere arriva in Capricorno e fino al 6 marzo 2022, il lavoro, gli impegni professionali vi piaceranno, non vi sentirete più annoiati. Non solo, con Venere in questo segno sarete più attraenti, il che nel lavoro potrebbe esservi utile in vari modi, nonché garantirvi belle opportunità.

Oroscopo domani venerdì 5 novembre Leone amore

In coppia: potreste avere la sensazione che la relazione manchi di passione oppure il partner avrà bisogno di maggiori attenzioni. Soli: non cercherete la compagnia degli altri e se anche ci fossero degli incontri non avrete intenzione di dare il via a una storia seria.

Oroscopo domani 5 novembre 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): sarete attenti alle spese

Oroscopo 5 novembre Sagittario: umore

Venere in Capricorno da oggi e fino al 6 marzo 2022, sosta nel vostro settore delle finanze e dovrebbe rendere la vostra vita più confortevole. Al contempo sarete attenti alle spese, più consapevoli che di alcuni oggetti potreste facilmente fare a meno. Sarà infatti più allettante l’idea di risparmiare denaro per qualcosa di veramente utile. Mercurio oggi entra in Scorpione e nel lavoro sarete spinti a dire con energia la vostra opinione.

Oroscopo domani Sagittario 5 novembre: amore

In coppia: il partner sarà molto attento/a ai vostri bisogni e farà di tutto per appagarli. In ogni caso, potrebbe essere anche soffocante…

Soli: qualcosa, nell’atteggiamento di una persona incontrata di recente, potrebbe infastidirvi. In questo caso, girate i tacchi anziché sperare nell’impossibile.

