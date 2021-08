Oroscopo domani 6 agosto 2021, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 6 agosto 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): procedere passo dopo passo

Oroscopo domani Ariete umore

La dissonanza Sole-Urano rappresenta una sfida a uscire da uno schema che vi ha impedito di progredire. Se volete liberarvi di vecchie modalità ormai superate o di una situazione, seguite l’istinto: vi indicherà la strada da percorrere e sarà quella giusta.

Non dovete aver fretta di procedere: passo dopo passo. Anche perché muovendovi impulsivamente potreste correre dei rischi inutili. Se nasce un’intuizione non ignoratela, potrebbe rappresentare un punto di svolta.

Oroscopo domani Ariete 6 agosto amore

In coppia: con il partner siete comprensivi, tolleranti e generosi. Oggi avete bisogno di sentirlo/a vicino/a, occhio a diventare soffocanti.

Soli: prima di giurare amore eterno e fedeltà alla persona chi vi attrae, cercate di approfondire la conoscenza.

Oroscopo domani 6 agosto 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): evitate di provocare

Oroscopo domani venerdì 6 Leone umore

Con la dissonanza Sole-Urano, lavoro o vita personale, occhio ad avere atteggiamenti provocatori, ribelli o bruschi: potrebbero avere l’effetto boomerang e ritorcersi contro di voi. Qualcosa deve cambiare e prima capirete di che si tratta meglio sarà: in questo modo potrete apportare dei miglioramenti ed essere meno insoddisfatti.

Cercate di ridurre lo stress: la Luna in Cancro sosta alle spalle del vostro segno, indica la necessità di rimanere dietro le quinte e riposare la mente.

Oroscopo domani venerdì Leone amore

In coppia: prudenza, evitate di prendere decisioni radicali o di perdere tempo in discussioni sterili.

Soli: per oggi, la cosa migliore è quella di non lanciarvi alla cieca in una storia. Prendete tempo.

Oroscopo domani 6 agosto 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): dare prova di rigore

Oroscopo 6 agosto Sagittario: umore

L’aspetto Sole-Urano al vostro segno annuncia delle sorprese che vi prenderanno alla sprovvista. Se dovessero esserci cambiamenti di programma improvvisi, cercate di essere elastici. La dissonanza vi rende irrequieti, nel lavoro potreste avvertire il bisogno di maggiore indipendenza e libertà e studierete dei modi per ottenerle.

Fate pure, raggiungerete quanto avete in mente, ma senza avere fretta. Pianificate, organizzate tutto a puntino, date prova di rigore ed eviterete di commettere degli errori.

Oroscopo domani Sagittario 6 agosto: amore

In coppia: più comunicativi e più ricettivi ai bisogni del partner. Mostrate pienamente l’amore che provate.

Soli: avete lasciato alle spalle il passato e un incontro sarà intenso, pieno di emozioni forti.

