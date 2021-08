Oroscopo domani 6 agosto 2021, Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni

Oroscopo domani giovedì 6 agosto 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): vivere qualcosa di nuovo



Oroscopo domani Toro umore

Il desiderio odierno è quello di vivere qualcosa di diverso ma non avete ben chiaro dove indirizzare le energie. Anche se vorreste muovervi su più progetti con l’intenzione di guadagnare di più, con questa atmosfera astrale tempestosa, non è il momento giusto.

Calma, evitate di agire in modo impulsivo. Soprattutto resistete alla tendenza a ribellarvi o reagire bruscamente. La parte ribelle di voi, oggi è d’ostacolo alla pace e alla tranquillità che vorreste.

Oroscopo domani toro amore

In coppia: chiedetevi il motivo per cui nella relazione nascono delle difficoltà. Forse il partner vorrebbe che l’ascoltaste un po’ di più?

Soli: qualche incertezza, qualche dubbio. La mancanza di attenzioni da parte di una persona potrebbe ferirvi.

Oroscopo domani venerdì 6 agosto Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): liberarvi della zavorra

Oroscopo domani giovedì 6 agosto Vergine umore

Per il vostro segno sono in corso importanti cambiamenti, siete in una fase in cui dovete mollare alcune situazioni ormai superate e andare incontro al rinnovamento, anche se con la dissonanza Sole-Urano odierna, non sarà una passeggiata di riposo. Potrebbe essere difficile, infatti, buttare nel cassonetto alcune convinzioni che vi portate dietro da tempo.

Ma liberarvi della zavorra è l’unico modo possibile per progredire, evolvere e ampliare il raggio d’azione.

Oroscopo domani vergine per l’amore di venerdì 6 agosto 2021

In coppia: privilegiate il dialogo: è il miglior modo per superare alcuni malintesi e piccole incomprensioni.

Soli: una persona che conoscete dichiarerà i suoi sentimenti. Il cuore finalmente batterà forte.

Oroscopo domani venerdì 6 agosto 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): di fronte a scelte difficili

Oroscopo di domani venerdì 6 agosto 2021 per il Capricorno: come sarà l’umore

Di tutti i segni zodiacali, il vostro è quello che resiste maggiormente al cambiamento. Nei confronti della vita avete un approccio lento, costante e siete pratici, razionali. Ma con la dissonanza odierna Sole-Urano oggi potreste trovarvi di fronte ad alcune scelte difficili quanto improvvise che metteranno alla prova la vostra flessibilità.

Le questioni finanziarie, saranno in cima alla lista delle priorità: è un momento di bilancio, trovare il modo per riorganizzare il budget così da ottenere il massimo dalle vostre entrate.

Oroscopo domani capricorno amore venerdì 6 agosto

In coppia: tutto bianco o tutto nero, tutto o niente. Oggi non avete mezze misure e per il partner è abbastanza destabilizzante.

Soli: potreste chiudere un flirt e iniziarne un altro. Volete una storia con una persona matura. Ancora un po’ di pazienza.

