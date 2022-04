Oroscopo domani 6 aprile 2022, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Mettetevi al centro della scena e brillate! La Luna in Gemelli in buon aspetto con Sole e Mercurio in Ariete annuncia che per i colleghi e amici sarete un esempio da imitare. E per voi, che amate stare sotto i riflettori, sarà molto gratificante! Al contempo i transiti odierni sono perfetti per risolvere un problema o per sviluppare un’idea eccellente, in particolare a livello pratico.