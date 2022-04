Oroscopo domani 6 aprile 2022, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

In coppia: Marte accende l’amore e il desiderio. Sapete come far salire la temperatura e il partner soccombe molto rapidamente al vostro fascino. Tra voi, la complicità e la chimica sono al top!

Trovarvi in un limbo, aspettare una risposta, una notizia non è mai una cosa piacevole e il fatto – è comprensibile – vi fa innervosire, vi esaspera. Il vostro timore è anche quello che il progetto non vada a buon fine. Potreste essere combattuti tra il desiderio di chiedere spiegazioni e la paura di urtare l’altra persona. Saturno – attualmente nel vostro segno – è il pianeta del Tempo: fissate una scadenza e se per quella data non avrete notizie, intervenite con tatto.