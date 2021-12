Oroscopo domani 6 dicembre 2021, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 6 dicembre 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): pronti a lavorare su un progetto

Oroscopo domani Ariete umore

Se vi sentite pronti a lavorare su un progetto o un’idea impegnando al massimo le energie, il buon aspetto Marte-Plutone vi spingerà ad aumentare lo sforzo, avrete totale concentrazione e passione. Più andrete avanti più il progetto vi piacerà e in questo modo realizzerete di più. L’unica difficoltà, semmai, è quella di non sapere quando fermarvi. Sarete talmente assorbiti che rischiate di andare avanti all’infinito!

Oroscopo domani Ariete 6 dicembre amore

In coppia: non cercate il pelo nell’uovo e non interpretate le cose a modo vostro! Soli: in qualsiasi circostanza evitate di esprimere giudizi nei confronti della persona che vi attrae. Oroscopo domani 6 dicembre 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): una piccola rivoluzione Oroscopo domani lunedì 6 dicembre Leone umore

Ristrutturare il quotidiano, alcune abitudini può portare a una piccola rivoluzione ma è pur vero che avrete più tempo per fare ciò che appassiona, vi piace di più. Se ultimamente vi siete sentiti stressati il bisogno di un cambiamento oggi lo sentirete in modo più acuto. L’aspetto Luna-Urano vi spingerà a personalizzare il programma quotidiano così da avere tempo per quelle idee che avete chiuso in un cassetto.

Oroscopo domani lunedì 6 dicembre Leone amore

In coppia: la comunicazione è in primo piano. E’ inoltre la giornata giusta per toccare argomenti delicati e cercare di trovare soluzioni. Soli: se sapete che l’altro/a è timido non esitate a fare un passo avanti. Probabilmente non aspetta che questo.

Oroscopo domani 6 dicembre 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): cercate di rilassarvi

Oroscopo 5 dicembre Sagittario: umore

Con il buon aspetto Marte-Plutone, un segreto potrebbe non rimanere tale ancora a lungo. Potreste sentire che è tempo di confidarti con una persona di cui vi fidate e portarlo allo scoperto. E ciò vi darà un senso di sollievo, soprattutto se mantenere il segreto è stato motivo di ansia e stress. Al contempo la dissonanza del Sole nel vostro segno con Nettuno, rappresenta un invito a semplificare il vostro programma della giornata e a cercare di rilassarvi.

Oroscopo domani Sagittario 6 dicembre: amore

In coppia: metterete in discussione alcune abitudini nella relazione che ritenete superate e riguardo alle quali siete stati molto pazienti. Soli: la giornata non è molto favorevole agli affari di cuore. E’ anche possibile che siate un po’ scoraggiati.

