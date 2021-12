Oroscopo domani 6 dicembre 2021, Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni

In coppia: proporrete al partner di cambiare alcune abitudini quotidiane. E’ una buona iniziativa. Sperando che riesca a mantenerle nel tempo. Soli: la presenza di Venere in Capricorno è favorevole agli incontri ma voi dovete metterci del vostro… Oroscopo domani lunedì 6 dicembre Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): evitate di essere perfezionisti Oroscopo domani lunedì 6 dicembre Vergine umore

E’ una giornata in cui potreste essere distratti e per quanto riguarda il lavoro dovreste cercare di essere flessibili, evitare di accelerare il ritmo. Potreste delegare qualche compito certo ma al contempo accettare mentalmente che a volte non tutto debba filare a puntino. Se vi state impegnando eccessivamente, rilassatevi e fate quel è nelle vostre possibilità. Non c’è bisogno di essere perfezionisti.

Oroscopo domani Vergine per l’amore di lunedì 6 dicembre 2021 In coppia: In coppia: il partner potrebbe rimproverarvi di ripetute assenze per motivi di lavoro. Fate dunque in modo di organizzare meglio la giornata. Soli: l’amore può tendervi le braccia, un amore esclusivo per una persona forse più grande di voi. Oroscopo domani lunedì 6 dicembre 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): le persone care vi capiranno Oroscopo di domani lunedì 6 dicembre 2021 per il Capricorno: come sarà l’umore

Le persone care vi considerano risoluti, che non vi lasciate abbattere da niente e nessuno ma in fondo voi ne soffrite poiché non capiscono fino a che punto siete sensibili. A volte confidate alcuni segreti più facilmente a estranei che alle persone della vostra cerchia. Ma volendo, in questo momento c’è la possibilità che vi capiscano, senza parlare troppo ma avendo a cuore la vostra serenità.