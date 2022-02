Oroscopo domani 6 febbraio 2022, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 6 febbraio 2022 Ariete (21 marzo-21 aprile): mantenere la calma

Oroscopo domani Ariete umore

La dissonanza tra Luna-Mercurio e Plutone indica che non sarà una domenica emotivamente facile. Queste vibrazioni potrebbero scatenare lotte di potere, far oltrepassare i limiti, creare irritazione e problemi di comunicazione. Dovrete dunque fare del vostro meglio per mantenere la calma. Chi vi circonda potrebbe essere permaloso e, non valutando bene le vostre reazioni, rischiate di creare delle discussioni.

Oroscopo domani Ariete 6 febbraio amore

In coppia: evitate di far ingelosire la persona amata: non è la tattica giusta per attirare la sua attenzione. Singolo: smettete di sognare la persona ideale, non esiste! non esiste. Guardatevi intorno, quella giusta non è lontana… Oroscopo domani 6 febbraio 2022 Leone (23 luglio-23 agosto): sopraffatti dalle emozioni Oroscopo domani domenica 6 febbraio Leone umore

Più sensibili del solito oggi rischiate di essere sopraffatti dalle emozioni, vostre e di chi vi circonda. Evitate di fare di tutto per soddisfare gli altri o fingere che tutto vada bene quando è esattamente il contrario. Potrebbero, in modo del tutto inaspettato emergere delle frustrazioni che covate da tempo. Nel pomeriggio, l’atmosfera sarà meno agitata: pensate a voi stessi, cercate di rilassarvi.

Oroscopo domani domenica 6 febbraio Leone amore

In coppia: ricordate di adattare le vostre decisioni a quelle del partner. Parlare vi farà evolvere e crescere insieme. Soli: deciderete di dare una seconda possibilità a una persona incontrata di recente. E potrebbe andare alla grande.

Oroscopo domani 6 febbraio 2022 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): voglia di shopping

Oroscopo 6 febbraio Sagittario: umore

Il desiderio odierno è quello di lanciarvi negli acquisti, anche on line, ma ciò non significa farlo davvero: chiudete il bancomat e il portafoglio in un cassetto! La Luna in Ariete in dissonanza con Mercurio e Plutone in Capricorno rischiate di spendere in modo poco saggio, il che avrà delle ripercussioni nel corso della settimana. Anche se avete voglia di fare shopping, meglio adottare un atteggiamento cauto.

Oroscopo domani Sagittario 6 febbraio: amore

In coppia: il partner potrebbe farvi qualche rimprovero. Accettateli senza batter ciglio e parlatene. Alcuni sono sicuramente giustificati per cui chiedete scusa.

Soli: con una persona che vi corteggia potreste essere stati poco delicati e ve lo dirà. Se non volete che la situazione vi sfugga di mano, cercate di correggere il tiro.

