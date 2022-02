Oroscopo domani 6 febbraio 2022, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

La congiunzione Sole-Saturno in Acquario per il vostro segno è molto favorevole: parla delle vostre ambizioni ed è possibile che abbiate raggiunto un obbiettivo che avete a cuore. L’aspetto ha un impatto positivo anche sulla vostra psiche: vi sentite più forti, coraggiosi, vi imponete con maggiore facilità. Potrebbe essere dovuto al fatto che avete ottenuto un riconoscimento, qualcosa che vi ha fatto sentire orgogliosi di voi.

In coppia: nella relazione circola una bella energia. Questa domenica in programma si sono complicità e buonumore-

Oroscopo domani Bilancia di domenica 6 febbraio: umore

La Luna in Ariete è in dissonanza con Mercurio e Plutone in Capricorno: il transito potrebbe comportare discussioni e braccio di ferro in famiglia. Qualcosa probabilmente vi infastidisce e potreste essere più irritabili del solito. Se la tensione dovesse montare, uscire di casa anche solo per una passeggiata sarà utile non solo a voi, ma anche alle persone care. Nel pomeriggio tornerà la tranquillità e l’armonia, avrete modo di capirvi. Oroscopo domani Bilancia di domenica 6 febbraio: amore In coppia: evitate malintesi poiché potrebbero scatenare discussioni. Privilegiate il dialogo anche se oggi siete avari di parole…Soli: il vostro fascino attira parecchie persone ma in caso di concorrenza, rinuncerete a una conquista senza porvi problemi. Oroscopo domani 6 febbraio 2022 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): fare ciò che vi regala gioia

Oroscopo domani Acquario di domenica 6 febbraio: umore

E’ una giornata in cui vorreste rendere più vivace la vostra vita, fare qualcosa di inedito ma con la Luna in Ariete in dissonanza con Plutone e Mercurio in Capricorno rischiate di soffocare le belle idee che avete, soprattutto se vi preoccuperete di ciò che pensano le persone care. E’ invece il momento di lasciarvi andare e divertirvi! Prendete in considerazione ciò che vi regala gioia, allegria e belle energie.

Oroscopo domani Acquario di domenica 6 febbraio: amore

In coppia: atmosfera giusta per lanciarvi in una avventura insieme al partner. Avete entrambi il desiderio di evolvere verso una vita più appagante.

Soli: non vi fate problemi a conquistare e oggi nessuno potrà resistervi! Uscite, contate sul vostro fascino e non tornerete a casa da soli.