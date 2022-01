Oroscopo domani 6 gennaio 2022, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 6 gennaio 2022 Ariete (21 marzo-21 aprile): evitate di reprimere le emozioni

Oroscopo domani Ariete umore

Cercate di non reprimere le emozioni. Anche se solitamente avete un atteggiamento ottimista e positivo, lo stress o un trauma che non sono stati elaborati potrebbero scatenare irritabilità e rischiate di prendervela con le persone a cui tenete di più. Fortunatamente, il lavoro può essere uno sbocco per le emozioni, Rimanete concentrati sui doveri, gli impegni e ritroverete l’equilibrio.

Oroscopo domani Ariete 6 gennaio amore

In coppia: il partner potrebbe avere delle preoccupazioni che lo/a spingono a essere meno comunicativo. E anche voi sarete poco espansivi. Soli: non è giornata di incontri oppure potreste innamorarvi di una persona che non è interessata o è già impegnata. Oroscopo domani 6 gennaio 2022 Leone (23 luglio-23 agosto): trasformare il lavoro Oroscopo domani giovedì 6 gennaio Leone umore

E’ una giornata in cui termina il buon aspetto Venere-Nettuno in Pesci: avete qualcosa su cui riflettere. Nei giorni scorsi potreste aver pensate a nuove opportunità o investimenti per trasformare il vostro lavoro. E’ il momento di trasformare quei sogni in realtà. Il transito di Venere in moto retrogrado – fino a febbraio – rappresenta un invito a rinnovare la vita lavorativa e va sfruttato al massimo.

Oroscopo domani giovedì 6 gennaio Leone amore

In coppia: potreste essere un po’ duri con il partner che vi sembrerà scontroso. La tenerezza è l’arma vincente. Soli: passerete al setaccio vi corteggia e analizzerete i suoi comportamenti. Risultato? Vi sembreranno insipidi.

Oroscopo domani 6 gennaio 2022 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): lasciate spazio alla curiosità

Oroscopo 4 gennaio Sagittario: umore

Alcuni pianeti puntano i riflettori sul vostro segno e le due prossime settimane saranno memorabili. Potrebbe riaccendersi l’interesse per qualcosa che avevate accantonato, soprattutto se lascerete spazio alla curiosità. La compagnia di alcune persone, potrebbe portare a nuove idee e opportunità. Su un altro piano: è possibile che la famiglia si allarghi con l’arrivo di un nuovo membro, oppure ci sia un trasloco.

Oroscopo domani Sagittario 6 gennaio: amore

In coppia: nella relazione stanno avvenendo cambiamenti positivi. Avete il coraggio di affrontare il negativo e siete pronti ad accogliere novità e sorprese. Soli: non aspettate più che gli eventi accadano ma siete voi a farli accedere. Alla persona che vi attrae potreste proporre un appuntamento.

