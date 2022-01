Oroscopo domani 6 gennaio 2022, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Con il fine settimana alle porte, la bella congiunzione Luna-Giove vi dota di buonumore e ottimismo. Avete in vista una discussione importante di lavoro? Non rimandate alla settimana prossima ma acchiappate al volo l’opportunità poiché potreste trarne vantaggio. Accettando la proposta sarà a tempo indeterminato e redditizia. Mostrate il vostro entusiasmo e potrebbe essere vostra.

In coppia: avete voglia entrambi di novità, di ravvivare il quotidiano. Allora, che aspettate?

Oroscopo domani Bilancia di giovedì 6 gennaio: umore

Se ultimamente avete mollato la dieta, l’esercizio fisico, da oggi dovreste riprendere. La Luna in Pesci vi spinge a riflettere su quali abitudini sono o meno buone. Avete un ritmo quotidiano salutare vi doterà di maggiore energie, uno stato d’animo migliore e chiarezza mentale. In ogni caso evitate di mettervi sotto pressione per apportare immediatamente delle modifiche drastiche. Oroscopo domani Bilancia di giovedì 6 gennaio: amore In coppia: avete sempre bisogno di sentirvi rassicurati dal partner, gli amici e familiari o oggi lo sarete. In ogni caso, anche voi dovete rassicurare la persona amata. Soli: è probabile darete il via a una storia: due cuori solitari si uniranno e rimarranno insieme a lungo. Oroscopo domani 6 gennaio 2022 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): vincite al gioco

Oroscopo domani Acquario di giovedì 6 gennaio: umore

La congiunzione Luna-Giove, pianeta della fortuna, sosta nel vostro settore del denaro. Alcuni Acquario potrebbe ricevere un pagamento atteso da un po’ di tempo mentre altri avranno la possibilità di vincere una somma al gratta e vinci (o qualsiasi altro gioco). In questo caso, probabilmente non incasserete una cifra notevole Ma non si sa mai, a volte la dea bendata ci mette lo zampino…

Oroscopo domani Acquario di giovedì 6 gennaio: amore

In coppia:siete entrambi rilassati, provate tenere emozioni. E’ probabile che la serata sia all’insegna di coccole e abbracci.

Soli: una persona potrebbe farvi una dichiarazione infuocata. Forse sarà una sorpresa ma risponderete in modo positivo.