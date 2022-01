Oroscopo domani 6 gennaio 2022, Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni

Con la congiunzione Luna-Giove in Pesci, amici e familiari in questo momento apprezzano più del solito il tempo che dedicate a loro con una generosità fuori dal comune. La vostra capacità di mettervi a disposizione per aiutarli, ascoltarli, consigliarli, li commuove. In ogni caso fate in modo che non eccedano e vi “vampirizzino”. Cercate di stabilire i giusti limiti affinché il dare/avere sia armonioso.