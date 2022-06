Oroscopo domani 6 giugno 2022, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

In coppia: non siete disposti a fare delle concessioni e potrebbe circolare un po’ di tensione. Soli: se capite che un flirt che non vi porterà da nessuna parte, forse è arrivato il momento di andare oltre…

La Luna in Vergine sosta alle spalle del vostro segno: è la giornata ideale per affrontare tutte le insicurezze e i fattori di stress che nel lavoro vi state portando dietro da un po’ di tempo. Anziché essere troppo severi con voi stessi, chiedetevi cosa potete modificare o aggiustare così da stare meglio! Sfruttate il transito anche per rivedere eventuali problemi, valutare le vostre alternative, ed eventualmente spostare dunque l’attenzione verso qualcos’altro. Oroscopo domani Bilancia di lunedì 6 giugno: amore In coppia: la dolce metà appagherà il vostro bisogno di essere rassicurati. Insieme trascorrerete teneri momenti.

Soli: una persona che vi corteggia tenterà di conquistarvi a suon di belle parole. Cercate di distinguere tra complimento e adulazione. Oroscopo domani 6 giugno 2022 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): idee che cambiano la vita Oroscopo domani Acquario di lunedì 6 giugno: umore

Saturno nel vostro segno è tornato in moto retrogrado: potreste dedicare più tempo a riflettere su cosa eventualmente è andato storto nei vostri piani o su cosa potrebbe andare storto in futuro. Anche se è sempre bene fare un bilancio, evitate che questo atteggiamento vi impedisca di andare avanti. Avete delle ottime idee in grado di cambiare la vostra vita. Concentrarvi su queste vi spingerà a entrare in azione.

Oroscopo domani Acquario di lunedì 6 giugno: amore

In coppia: nella relazione circola un po’ di tensione. Siete permalosi e vi ribellate ai commenti, alle osservazioni del partner. Evitate di interpretare tutto ciò dice il partner come un rimprovero.

Soli: dovreste porvi la seguente domanda: sto cercando il vero amore o solo un’attrazione fisica?