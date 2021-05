Oroscopo domani 6 maggio 2021: oroscopo Cancro, Scorpione e Pesci giovedì

Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo 6 maggio 2021 Cancro (21 giugno-22 luglio): cementare una relazione

Oroscopo Cancro 6 maggio: umore

Il buon aspetto tra Venere-Plutone indica il rispetto reciproco, la comprensione e il coraggio. Provate la spinta inoltre a entrare in contatto con le vostre emozioni profonde e al contempo state acquisendo un senso più forte di ciò che apprezzate di voi stessi e di chi vi circonda.

Volendo, potreste cementare una relazione d’amicizia che nel tempo si rivelerà speciale ma in generale ogni conversazione sarà stimolante. Per molti Cancro, non è escluso un nuovo percorso lavorativo.

Oroscopo Cancro 6 maggio 2021: come va l’amore?

In coppia: in perfetta sintonia, vi capite con uno sguardo. La giornata è ideale anche per sotterrare l’ascia di guerra.

Soli: gli incontri non mancano ma evitate di premere l’acceleratore. Le storie si costruiscono passo dopo passo.

Oroscopo 6 maggio 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): irradiate energia positiva

Oroscopo Scorpione 6 maggio: umore

Un armonioso e potente aspetto tra Venere-Plutone, indica che irradiate energia positiva, attirate verso di voi le situazioni, le risorse e le persone giuste. Un incontro intellettuale che potrebbe segnare l’inizio di un’amicizia duratura, che avrà il potere di accrescere la fiducia in voi stessi.

Per sfruttare al meglio questa opportunità, è utile concedervi reciprocamente molto spazio. Fate in modo che si sviluppi nel tempo in modo naturale, senza forzare il ritmo.

Oroscopo Scorpione 6 maggio: amore

In coppia: potreste essere un po’ insoddisfatti della relazione però anche voi fate un piccolo sforzo, mostrate tenerezza!

Soli: la caccia è aperta ma spiace dirlo, a parte qualche avventura non è oggi che incontrerete l’anima gemella.

Oroscopo 6 maggio 2021 Pesci (20 febbraio-20 marzo): priorità alle vostre esigenze

Oroscopo Pesci 6 maggio: umore

La congiunzione Luna-Nettuno nel vostro segno vi rende ipersensibili per cui evitate ambienti che emotivamente potrebbero mettervi a dura prova. E’ la giornata ideale, invece, per coccolarvi, prendere cura di voi stessi: date la priorità alle vostre esigenze! Il che non vuol dire, isolarvi.

Se avete un problema che vi pesa, parlatene con un amico o un familiare. Può essere che me uscirà qualcosa di positivo, un’idea che vi permetterà di trovare una soluzione.

Oroscopo Pesci 6 maggio: amore

In coppia: il dialogo diventa più disteso, tutto è più semplice e insieme fate dei progetti a due.

Soli: se vi piace una persona invece di fingere di essere distaccati perché non dirlo apertamente?

