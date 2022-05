Oroscopo domani 6 maggio 2022, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 6 maggio 2022 Ariete (21 marzo-21 aprile): valutare i progressi

Oroscopo domani Ariete umore

Il transito di Marte in Pesci alle spalle del vostro segno, vi spinge all’introspezione. Non è certo nella vostra natura, siete spesso noti per essere la vita e l’anima della festa, e chi dà il via all’azione. Ma per il momento potreste avvertire il bisogno di valutare i vostri progressi e riflettere sulle aree in cui potreste fare di meglio. Siate gentili con voi stessi e non mettetevi sotto pressione per ottenere il successo.

Oroscopo domani Ariete 6 maggio amore

In coppia: sarete molto tentati da una piccola serata romantica. Non esitate e organizzate. Il partner sta aspettando solo questo… Soli: Il periodo è favorevole a uscite e inviti: accettate e andate alla scoperta di un ambiente sconosciuto. Oroscopo domani 6 maggio 2022 Leone (23 luglio-23 agosto): via libera per negoziare Oroscopo domani venerdì 6 maggio Leone umore

Con il buon aspetto Sole-Marte emerge l’esperto di affari che è in voi. Con questo transito avete via libera per negoziare, chiedere un cambio di ruolo nel lavoro o un aumento di stipendio: sarà difficile che riceverete un rifiuto! Al contempo, se parteciperete a un evento potreste stringere una nuova amicizia. In generale un’atmosfera vivace e conviviale renderà le uscite molto divertenti, Oroscopo domani venerdì 6 maggio Leone umore

In coppia: volete costruire in modo concreto e avere prove d’amore dal partner. Parlatene sinceramente. Soli: se una persona non vi interessa, evitate che vi corteggi. Siate rispettosi e onesti: tagliate corto.

Oroscopo domani 6 maggio 2022 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): più tempo con la famiglia

Oroscopo 6 maggio Sagittario: umore

E’ una giornata in cui forse trascorrerete più tempo con la famiglia, lavorerete su progetti domestici e quando possibile, godrete un po’ di relax. E’ il venerdì giusto per organizzare la casa e con la Luna in Cancro sarete spinti a liberarvi di ciò che non vi serve più, ovvero oggetti inutilizzati. Anche se non è il modo più affascinante di trascorrere un venerdì sera, andrete a dormire soddisfatti del lavoro che avete svolto.

Oroscopo domani Sagittario 6 maggio: amore

In coppia: il vostro lato passionale vi spinge a desiderare un ideale. Non forzate il partner… Soli: impegnati a conquistare la persona che vi attrae e sentite che state raggiungendo l’obiettivo!

