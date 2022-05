In coppia: la routine vi rassicura ma porta al conflitto. Reagite ma senza arrabbiarvi! Un po’ di fantasia è consigliata. Delicate attenzioni o un’inaspettata dichiarazione d’amore potrebbero avere un effetto sorpresa.

Soli: non sta succedendo nulla di nuovo. I giorni passano e vi offrono l’opportunità di riflettere sul futuro. Capirete meglio le vostre aspettative.

Oroscopo domani venerdì 6 maggio 2022 Vergine (24 agosto-23 settembre): parlare con sincerità Oroscopo domani venerdì 6 maggio Vergine umore

Con il buon aspetto Sole-Marte avete la possibilità di risolvere un conflitto o comunque di distendere l’atmosfera. Quando siete arrabbiati non lo fate vedere ma interiormente siete come vulcani. Ma oggi darete la priorità alla sincerità e direte ciò che provate. Al contempo, l’armonia Mercurio-Venere indica che una conversazione potrebbe portare a un’opportunità di affari o alla possibilità di promuovere i vostri obbiettivi.

Oroscopo domani Vergine per l’amore di venerdì 6 maggio 2022

In coppia: è possibile che rivedrete una vecchia conoscenza e l’incontro scatenerà un po’ di malinconia… Fate attenzione a non trascurare il partner. L’erba del vicino non è sempre più verde. Soli: avrete finalmente la possibilità di conquistare una persona che in passato vi aveva intrigato. Per evitare rimpianti, osate, fate il primo passo! Oroscopo domani venerdì 6 maggio 2022 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): inviti e incontri Oroscopo di domani venerdì 6 maggio 2022 per il Capricorno: come sarà l’umore

Il Sole in buon aspetto con Marte, fa brillare la vostra vita sociale, avrete voglia di uscire, interagire con chi vi circonda. E in programma in effetti nella vita privata o nel lavoro, ci sono incontri, inviti e altre occasioni per incontrare le persone. In serata la Luna in Cancro sarà in armonia con Nettuno: sarete circondati dagli amici più cari e vi divertirete!