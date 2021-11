Oroscopo domani 6 novembre 2021, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

La presenza di Mercurio in Scorpione vi rende più riservati e non è escluso che vorrete tenere alcune cose per voi. Non c’è nulla di sbagliato. Ma se una questione vi preoccupa o qualcosa vi infastidisce, una chiacchierata con un amico vi farà sentire sollevati. Ci sono cose che è meglio tirare fuori! Il pianeta in buon aspetto con Venere: oggi vi sarà più facile trovare delle soluzioni ai problemi e potreste inoltre avere idee interessanti su come migliorare le finanze.