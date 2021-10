Oroscopo domani 6 ottobre 2021, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 6 ottobre 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): fumare il calumet della pace

Oroscopo domani Ariete umore

Il Novilunio odierno in Bilancia punta i riflettori sulle relazioni: potrebbe essere arrivato il momento di fumare il calumet della pace con una persona oppure fare voi da pacieri tra persone che hanno discusso…. La Luna Nuova è congiunta a Marte, potreste aver voglia di dare il via a qualcosa di nuovo ma esitare. Lanciatevi, non avete nulla da perdere soprattutto se a unirsi a questa avventura saranno anche altre persone. E’ il momento di lasciare il segno!

Oroscopo domani Ariete 6 ottobre amore

In coppia: è la giornata ideale per appianare le diversità di vedute, esprimere le reciproche aspettative e guardare insieme nella stessa direzione. Soli: circola entusiasmo, avete voglia di conquistare, siete pronti ad aprirvi a nuovi incontri, nuove persone!

Oroscopo domani 6 ottobre 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): scegliere con saggezza

Oroscopo domani mercoledì 6 ottobre Leone umore

Con il Novilunio in Bilancia l’entusiasmo è alle stelle, volete avere successo, eccellere! E’ un momento in cui potrebbero arrivare a pioggia delle informazioni, idee, opportunità e dovrete scegliere con saggezza. Sarete inoltre impegnati con telefonate, appuntamenti, conversazioni e il transito positivo vi spingerà a dire chiaro e forte ciò che pensate. Se qualcosa vi farà innervosire e pensate di avere ragione, parlerete senza filtri.

Oroscopo domani mercoledì 6 ottobre Leone amore

In coppia: insieme al partner vi metterete al lavoro per imboccare una nuova e più costruttiva direzione! Soli: scegliere tra due persone scatenerà esitazione, le esaminerete con attenzione per capire bene. Il che non è sbagliato…

Oroscopo domani 6 ottobre 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): una ventata di freschezza

Oroscopo 6 ottobre Sagittario: umore

La Luna Nuova in Bilancia per il vostro segno rappresenta una ventata di freschezza, vi fa sviluppare nuovi desideri, nuove esigenze. Per essere grandi dovete sognare in grande! In ogni caso è in congiunzione con Marte, dunque non è escluso che sarete costretti ad affrontare una sfida o una situazione mettervi di fronte a una o più decisioni. Non sarà facile, per cui prendete il tempo che vi occorre.

Oroscopo domani Sagittario 6 ottobre: amore

In coppia: pensando alla relazione con il partner, al cammino che state percorrendo insieme oggi proverete felicità. Soli: un messaggio o un invito vi faranno molto piacere. Vi sentirete apprezzati/e e corteggiati/e…

