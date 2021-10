Oroscopo domani 6 ottobre 2021, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Oroscopo domani 6 ottobre 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): mostrare il talento



Oroscopo domani Gemelli mercoledì 6 ottobre 2021

Con l’odierna Luna Nuova in Bilancia, siete al centro della scena, il transito punta i riflettori anche sulla vostra capacità di dipanare alcune situazioni complicate. Se, inoltre, avete un talento chiuso in un cassetto – di tipo artistico o altro – avrete voglia di mostrarlo, promuoverlo anche online. Rimboccate le maniche, datevi da fare senza timore e otterrete splendidi vantaggi.

Oroscopo domani Gemelli di mercoledì 6 ottobre: amore

In coppia: con la Luna Nuova è la giornata ideale per trovare buone soluzioni e quell’armonia che tanto cercate. Soli: qualche avvenimento imprevisto potrebbe guastare questo mercoledì. Un cambiamento di programma, un appuntamento annullato…

Oroscopo domani 6 ottobre 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): la priorità siete voi!

Oroscopo domani Bilancia di mercoledì 6 ottobre: umore

Il Novilunio nel vostro segno annuncia una nuova e importante fase ma è fondamentale che non vi facciate condizionare dalle aspettative degli altri. Fate ciò che dovete con volontà e determinazione. Non è facile, per il vostro segno, ma una volta dato il via vi sentirete meglio, liberi. E’ tempo di dare a voi la priorità anziché essere troppo generosi, disponibili, pensare troppo agli altri sacrificando le vostre esigenze.

Oroscopo domani Bilancia di mercoledì 6 ottobre: amore

In coppia: se ci sono incomprensioni tra voi e il partner, oggi avrete la possibilità di chiarire. Tornerete a coccolarvi! Soli: deciderete di “stregare” e conquistare, oggi non avrete nessuna difficoltà! Oroscopo domani 6 ottobre 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): ampliare il raggio d’azione

Oroscopo domani Acquario di mercoledì 6 ottobre: umore

La Luna Nuova in Bilancia, segna un nuovo ciclo, per il vostro segno è un transito eccellente. Il Novilunio rappresenta un’opportunità per ampliare gli orizzonti e il raggio d’azione! Nel lavoro, ad esempio, potrebbero affidarvi nuovi compiti, responsabilità importanti oppure una missione che vi farà viaggiare – o persino un trasferimento – che valorizzerà voi e le vostre competenze. E darete il meglio.

Oroscopo domani Acquario di mercoledì 6 ottobre: amore

In coppia: se nella relazione ci sono piccoli problemi è la giornata perfetta per mettere le carte in tavola e chiarire. Se invece tutto va a gonfie vele, la sintonia sarà perfetta.

Soli: è possibile uno splendido incontro con una persona che vive in un’altra città o all’estero: sarà pronto/a a seguirvi in capo al mondo!

