Oroscopo domani 6 settembre 2021, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Oroscopo domani 6 settembre 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): armonia in famiglia



Oroscopo domani Gemelli lunedì 6 settembre 2021

Il Novilunio in Vergine sosta nel vostro settore della casa e della famiglia: sarete pronti a stabilire pace e armonia con i familiari, a rendere più confortevole l’abitazione. Potreste sviluppare un’idea brillante che cambierà la vostra vita e quella delle persone care. Se qualcosa vi spinge all’azione, non esitate! Al contempo, i passaggi odierni sono d’aiuto a trasformare un aspetto della vostra vita e risolvere eventuali problemi irrisolti.

Oroscopo domani Gemelli di lunedì 6 settembre: amore

In coppia: occhio a reazioni smisurate… Lasciate al partner il diritto di esprimersi, anche se dovesse fare qualche piccolo rimprovero. Non litigate, parlatene con calma. Soli: potreste essere un po’ intrattabili con chi vi corteggia. Meglio rimandare incontri e conquiste.

Oroscopo domani 6 settembre 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): molto emotivi

Oroscopo domani Bilancia di lunedì 6 settembre: umore

La Luna Nuova in Vergine sosta alle spalle del vostro segno. Il passaggio potrebbe rendervi molto emotivi e vi chiederete qual è il motivo. Potreste aver represso ciò che provate veramente su una questione ed è comprensibile: non è sempre facile entrare in contatto con la verità. Tuttavia, fare qualcosa per risolvere il problema potrebbe essere molto più utile. Avrà un impatto positivo a livello psicofisico e nel lavoro.

Oroscopo domani Bilancia di lunedì 6 settembre: amore

In coppia: cercate di essere ragionevoli nelle richieste e nelle aspettative: i pianeti non favoriscono gli eccessi, anche verbali… Soli: la tendenza odierna vi spinge alla prudenza, a una certa rigidità: probabilmente vorrete stare per conto vostro.

Oroscopo domani 6 settembre 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): dietro le quinte

Oroscopo domani Acquario di lunedì 6 settembre: umore

Con il Novilunio in Vergine potreste essere spinti a chiedere un consiglio o una mano riguardo a un problema che non avete confidato a nessuno. Parlarne potrebbe essere liberatorio! Più in generale, questo transito vi invita anche all’introspezione, a passare al setaccio relazioni o aspirazioni così da riequilibrare le energie. Oggi e domani la tendenza sarà quella di rimanere dietro le quinte per esaminare, fare un’analisi sincera della vostra situazione e organizzarvi.

Oroscopo domani Acquario di lunedì 6 settembre: amore

In coppia: evitate rimproveri, non cercate il pelo nell’uovo. Concentratevi invece su ciò che nella relazione funziona.

Soli: il cielo astrale vi invita a riflettere sul vostro approccio, sugli errori da evitare se avete intenzione di fare vostro un cuore.

