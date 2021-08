Oroscopo domani 7 agosto 2021, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Oroscopo domani 7 agosto 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): andare al cuore di un problema



Oroscopo domani Gemelli sabato 7 agosto 2021

Lasciate che a prendere il comando sia il gemello silenzioso. I passaggi odierni indicano che è la giornata giusta per portare a termine alcune cose, compresi i progetti del mese scorso, oppure andare al cuore di un problema che vi preoccupa. Troverete il modo per risolverlo definitivamente. Per raggiungere i vostri obbiettivi dovete ottimizzare i vostri piani. Il che può comportare uno studio che vi renda più competitivi da un punto di vista professionale.

Oroscopo domani Gemelli di oggi sabato 7 agosto: amore

In coppia: se qualcosa non va, non accollate la colpa al partner. Cercate invece di capire cosa sta accadendo.

Soli: per oggi, sul fronte affari di cuore è calma piatta. Ma dipende da voi: penserete che è meglio soli che male accompagnati.

Oroscopo domani 7 agosto 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): un controllo della realtà

Oroscopo domani Bilancia di sabato 7 agosto: umore

I passaggi astrali odierni rappresentano un invito a rallentare ed esaminare i passi compiuti. La dissonanza Luna-Saturno chiede un controllo della realtà. Al contempo, se una persona vi ha fatto un’offerta, potreste avere dei dubbi sul fatto che sia o meno concreta. Se non siete convinti, aspettate, prendete tempo. I pianeti in Vergine indicano che adottando un approccio più professionale vi sarà facile dire “no” senza sentirvi in colpa. Nella vita sociale, oggi vi troverete in buona compagnia.

Oroscopo domani Bilancia di sabato 7 agosto: amore

In coppia: giornata piacevole, non ultimo perché vi terrete alla larga da qualsiasi discussione “pericolosa”.

Soli: pur di mettere fine alla solitudine, oggi potreste mostrarvi eccessivamente indulgenti. Siete consapevoli che ne pagherete il prezzo?

Oroscopo domani 7 agosto 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): non prendete iniziative

Oroscopo domani Acquario di sabato 7 agosto: umore

La dissonanza Sole-Urano potrebbe far nascere il desiderio di entrare in azione soprattutto se sentite che è prossima una svolta. Se è da tempo che aspettate questo momento, è evidente che l’idea di essere ancora pazienti non vi alletterà minimamente. Per ora, annunciano i pianeti, non dovete prendete iniziative, tanto più che non otterreste risposte chiare e definitive. Con un’attenta pianificazione nel giro di poco tempo otterrete ciò che desiderate.

Oroscopo domani Acquario di sabato 7 agosto: amore

In coppia: giornata romantica e passionale. E con il partner siete entrambi pronti a trovare un compromesso sulle rispettive esigenze.

Soli: se una persona vi attrae oggi andrete dritti al punto. E grazie al vostro modo di fare, sarà vostra.

