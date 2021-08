Oroscopo domani 7 agosto 2021, Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni

Oroscopo domani sabato 7 agosto 2021 Toro (22 aprile-20 maggio): bisogno di comfort e tranquillità



Oroscopo domani Toro umore

E’ un sabato in cui avete bisogno di comfort, tranquillità, di sentirvi rassicurati, Non è escluso che vi troverete di fronte ad alcune decisioni difficili da prendere. In assenza di un supporto da parte degli amici o delle persone care vi sentirete stretti tra l’incudine e il martello, non saprete bene cosa fare. Non dovete cercare le risposte all’esterno ma concedervi invece del tempo per entrare in contatto con il vostro intuito: vi indicherà la strada giusta da percorrere.

Oroscopo domani toro amore

In coppia: il partner potrebbe rimproverarvi di essere fisicamente presenti ma con la testa altrove. Siete preoccupati per qualcosa?

Soli: difficoltà a incontrare l’amore ma è pur vero che siete selettivi, il che non rende il compito facile…

Oroscopo domani sabato 7 agosto Vergine 2021 (24 agosto-23 settembre): le relazioni sono complicate

Oroscopo domani sabato 7 agosto Vergine umore

Nel settore delle relazioni, le vibrazioni astrali odierne sono un po’ complicate, potrebbe esserci un conflitto con una persona a causa di una scelta sbagliata o di un errore del passato. Nel corso della giornata la tendenza sarà quella di riflettere troppo, di analizzare in modo eccessivo, cercare un significato nascosto in ciò che dicono o fanno gli altri. Ma la dissonanza Mercurio-Nettuno indica che non vedrete le situazioni chiaramente per cui è un impegno di energie assolutamente inutile. Cercate di impegnarle in modo più concreto.

Oroscopo domani vergine per l’amore di sabato 7 agosto 2021

In coppia: se capite che sta per esplodere una discussione, cambiate argomento. Non dovete cercare di convincere a tutti i costi il partner.

Soli: alcune esperienze del passato vi hanno lasciato un po’ di amarezza. Oggi sarete molto cauti.

Oroscopo domani sabato 7 agosto 2021 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): particolarmente sensibili

Oroscopo di domani sabato 7 agosto 2021 per il Capricorno: come sarà l’umore

Non è lo stato d’animo che apprezzate di più ma oggi siete particolarmente sensibili. Non reprimete le emozioni, lasciate che vengano a galla. E’ il modo migliore per ritrovare il benessere interiore. I passaggi astrali odierni indicano la necessità di riposo, relax, tempo per pensare e meditare. I bisogni che avete trascurato meritano delle attenzioni in più. Anziché entrare in azione, osservate e riflettete. Tanto più ch che vi sarebbe difficile concentrarvi su compiti impegnativi.

Oroscopo domani capricorno amore sabato 7 agosto

In coppia: la vita a due è rassicurante, avete mille idee e prendete belle iniziative per vivere momenti splendidi con il partner.

Soli: con grande vostra sorpresa, oggi farete il primo passo per conquistare chi vi attrae.

