Oroscopo domani 7 aprile 2022, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

L’aspetto Mercurio-Saturno odierno al vostro segno ricorda i vantaggi che si ottengono dal mantenere il ritmo e organizzarvi. Siete in ottima forma mentale per concentrarvi. La lucidità e le capacità organizzative sono d’aiuto a svolgere i compiti con precisione. Tuttavia poiché Mercurio è nel vostro segno può spingervi a parlare in modo eccessivamente determinato o aggressivo. Prima di esprimervi, dunque riflettete.

Oroscopo domani Ariete 7 aprile amore

In coppia: siete dell’umore giusto per sorprendere il partner. Potreste ad esempio prenotare una romantica cenetta in un buon ristorante.

Con il buon aspetto Mercurio-Saturno oggi potete fare soddisfacenti progressi nelle questioni di tipo pratico, nel lavoro e nella risoluzione dei problemi. Le conversazioni possono essere fruttuose ed è una buona idea impegnarvi più del solito per fare dei miglioramenti. Forse non vedrete immediatamente i risultati ma state pur certi che arriveranno nel giro di poco tempo.

In coppia: sentite il peso delle abitudini, una certa stanchezza. Potreste anche notare che il legame non è più così sensuale come lo era all’inizio. Ma ciò vi permetterà di trovare delle soluzioni per riaccendere la fiamma.

Soli: pur non prendendo in considerazione la possibilità di tornare con un ex oggi sarete inclini a rivivere alcuni ricordi.