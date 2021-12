Oroscopo domani 7 dicembre 2021, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 7 dicembre 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): guardare i fatti

Oroscopo domani Ariete umore

La tendenza odierna è quella di lasciar volare l’immaginazione ma la cosa migliore sarebbe quella di guardare ai fatti della situazione e iniziare da quel punto. Con le dissonanze attuali un progetto o un piano potrebbe diventare un po’ irrealistico a meno che tu non manteniate le cose pratiche. Non c’è niente di male nell’abbellire una grande idea, ma esagerare non funzionerà.

Oroscopo domani Ariete 7 dicembre amore

In coppia: circolano piccole tensioni, avete la sensazione che il partner non vi capisca. La tendenza è quella di tacere e stare per conto vostro. Soli: una persona che vi attrae non è emotivamente disponibile. Le conversazioni tra di voi sono ambigue. Vi aggrappate alle fantasie ma la situazione vi fa soffrire. Oroscopo domani 7 dicembre 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): realizzerete un desiderio Oroscopo domani martedì 7 dicembre Leone umore

Potreste avere un’idea o presentarsi un’opportunità molto promettente. Ma è davvero così? Anche se sembra eccezionale, le dissonanze odierne consigliano di prendere il tempo necessario per esaminarla con attenzione. Se vale la pena di andare avanti, procedete. In caso contrario tenete presente che nel giro di poco potrebbe arrivare qualcosa di meglio. Presto realizzerete il vostro desiderio.

Oroscopo domani martedì 7 dicembre Leone amore

In coppia: è possibile che il partner nei momenti intimi desideri un po’ più di fantasia ma la giornata non si presta… Soli: ravvivate la vostra vita e non abbiate paura dell’imprevisto. Dovete riprendere in mano la situazione affettiva.

Oroscopo domani 7 dicembre 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): situazioni confuse

Oroscopo 7 dicembre Sagittario: umore

Le cose sembrano andare in una direzione promettente, tuttavia non tutte le proposte e le offerte potrebbero essere adatte a voi. Occhi aperti: la dissonanza Mercurio-Nettuno introduce confusione nelle situazioni. Non è un problema se si tratta di cose di poco conto ma se dovete prendere decisioni importanti controllate ogni sfaccettatura così da non commettere errori e non ritrovarvi a pagare le conseguenze.

Oroscopo domani Sagittario 7 dicembre: amore

In coppia: non detti, incomprensioni creano disaccordi. Cercate di sistemare in fretta la situazione. Soli: la persona con cui avete un flirt potrebbe deludervi. Gli incontri stanno diventando sempre più rari. L’ istinto vi dice di essere cauti ma voi deciderete di parlare.

