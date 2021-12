Oroscopo domani 7 dicembre 2021, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Con la dissonanza Mercurio-Nettuno cercate di porre la massima attenzione a chi vi racconta delle menzogne e da parte vostra non alterate la verità. Con questo transito le informazioni che riceverete o che darete potrebbero essere erronee o false. La cosa importante è che ne siate consapevoli, che attiviate il vostro spirito critico e non vi lasciate convincere o influenzare dalle bugie.

In coppia: il desiderio è un po’ addormentato e il partner non mancherà di sottolinearlo…

Oroscopo domani Bilancia di martedì 7 dicembre: umore

E’ un ottimo momento per allargare la cerchia delle conoscenze e socializzare. Le persone che incontrerete si riveleranno una compagnia favolosa. E anche se in seguito le vedrete poco, le loro idee avranno un impatto positivo sulla vostra visione della vita. Su un altro piano: se oggi siete alle prese con compiti importanti, svolgete tutto con calma. I passaggi indicano confusione e il rischio di perdere del tempo prezioso. Oroscopo domani Bilancia di martedì 7 dicembre: amore

In coppia: parole dolci e tenerezza sono la ricetta magica per riaccendere la fiamma dell’amore. Soli: potrebbe tornare un/a ex ed essere combattuti tra la voglia di riprendere o quella di restare amici. Riflettete, nel frattempo la persona potrebbe essere cambiata. Oroscopo domani 7 dicembre 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): le cose andranno alla grande

Oroscopo domani Acquario di martedì 7 dicembre: umore

E’ un martedì eccellente per dare il via a un progetto personale o di lavoro che per un po’ di tempo avete tenuto chiuso in un cassetto. E’ probabile che rispetto ai giorni scorsi oggi vi sentiate più energici mentalmente e fisicamente. Che la vostra giornata sia piena di impegni lavorativi e nella vita sociale, le cose andranno alla grande. Potrete affrontare le situazioni con grande sicurezza.

Oroscopo domani Acquario di martedì 7 dicembre: amore