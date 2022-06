Oroscopo domani 7 giugno 2022, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

La dissonanza Sole-Luna oggi metterà in luce le persone, i comportamenti o le situazioni che vi stanno bloccando. Pur non essendo un modo divertente di trascorrere una giornata, esaminarli sarà d’aiuto a evolvere a livello personale. Osservate dunque qualsiasi situazione o persone che prosciugano la vostra energia: vale la pena cambiare così da poter progredire. Vi sentirete più ottimisti riguardo al futuro!

In coppia: avrete il coraggio di esprimere la vostra opinione, il che sicuramente andrà a vostro vantaggio. Probabilmente vi pentirete di non aver parlato prima! Ma non è mai troppo tardi per fare la cosa giusta…

Soli: più sicurezza in voi stessi! Tanto più che non siete persone che si lanciano senza paracadute. E in amore è lo stesso.