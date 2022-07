Oroscopo domani 7 luglio 2022, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 7 luglio 2022 Ariete (21 marzo-21 aprile): come affrontare un problema

Oroscopo domani Ariete umore

Se avete bisogno di una mano per affrontare una questione, il quarto di luna odierno in Bilancia potrebbe essere un punto di svolta. Forse non vorreste parlarne ma non è il modo migliore per gestire la situazione. Una conversazione con una persona di cui vi fidate può far emergere idee e possibilità che non avevate preso in considerazione. I dubbi svaniranno e tornerete in carreggiata.

Oroscopo domani Ariete 7 luglio amore

In coppia: l’atmosfera potrebbe essere tesa per cui sarà meglio evitare di parlare di argomenti delicati. Soli: la voglia di conquistare un cuore c’è tutta ma oggi la situazione è stagnante. Rimandate a domani… Oroscopo domani 7 luglio 2022 Leone (23 luglio-23 agosto): ritroverete la determinazione Oroscopo domani giovedì 7 luglio Leone umore

È colpa della paura o dell’istinto se siete spinti a tirarvi indietro da un progetto o un piano importante? Nei prossimi due giorni ci sarà una specie di tiro alla fune, un momento penserete in un modo e in un altro, il contrario. E’ una fase temporanea: tenete presente che quando il Sole, il 22 luglio, sosterà nel vostro segno sarete molto più coraggiosi e determinati. Oroscopo domani giovedì 7 luglio Leone umore

In coppia: giornata particolarmente armoniosa e piacevole. Vivrete momenti intimi molto sensuali. Cogliete l’occasione per riaccendere la fiamma. Soli: se state aspettando l’anima gemella, gli astri vi offrono occasioni di incontro. Siate attenti e aperti.

Oroscopo domani 7 luglio 2022 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): contatti preziosi

Oroscopo 7 luglio Sagittario: umore

E’ un’ottima giornata per stringere contatti preziosi. Sarete coinvolti in conversazioni dalle quali potrebbe imparare molto. Su un altro piano: siete sempre molto bravi a vedere le due facce di un problema ma ciò può portare all’indecisione e all’incapacità di impegnarvi in qualcosa. Oggi, dovete scegliere un percorso e andare fino in fondo!

Oroscopo domani Sagittario 7 luglio: amore

In coppia: amore ed eros il vostro appetito sarà quasi insaziabile. Il partner ne sarà felice…

Soli: vorrete appagare il bisogno di compagnia con tutti i mezzi a vostra disposizione. Incontri e scambi grazie a Internet, ad esempio, potranno soddisfarvi.

