Oroscopo domani 7 luglio 2022, Toro, Vergine, Capricorno e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni

La Luna in Bilancia rappresenta un invito a prendere cura di voi stessi, coccolarvi, gratificarvi con un piccolo regalo, ad esempio, anche se si tratta soltanto di un dolcetto. Spesso non prendete abbastanza in considerazione i vostri bisogni e mettete quelli degli altri prima dei vostri (quando volete bene, ovviamente). Ma oggi, cercate di pensare soltanto a voi.

Oroscopo domani Vergine per l’amore di giovedì 7 luglio 2022

In coppia: con il partner il dialogo al top, volete dimostrare che il vostro amore è sempre forte!

Soli: Volete tenerezza, la solitudine vi pesa un po’ di più. Uscite, i pianeti potrebbero mettere sulla vostra strada una persona interessante.

Oroscopo domani giovedì 7 luglio 2022 Capricorno (22 dicembre-20 gennaio): muovetevi con diplomazia

Oroscopo di domani giovedì 7 luglio 2022 per il Capricorno: come sarà l’umore

Se avete necessità di dare il via a una conversazione così da poter stringere buoni rapporti di lavoro con una persona, avvicinandovi nel modo giusto farete centro. Con la Luna in Bilancia tutto ciò che farete e direte sarà alla luce del sole e altri potrebbero osservarvi. Allora, muovetevi con diplomazia e otterrete dei consensi: il tatto è la vostra strategia numero uno.

Oroscopo domani Capricorno amore giovedì 7 luglio

In coppia: difficoltà a gestire le tensioni di questi ultimi giorni. Non è il momento giusto per discutere di argomenti importanti.

Soli: mettete tutto in discussione e non sapete come muovervi. Evitate di rimuginare inutilmente. Domani la musica cambierà.