Oroscopo domani 7 maggio 2022, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Soli: in caso di incontro, cercate di essere naturali, spontanei. L’altro/a potrebbe capire al volo che non siete sinceri.

In coppia: se le cose vanno bene, oggi andranno ancora meglio, ma se qualche conflitto è rimasto chiuso in un cassetto, oggi potrebbe riemergere con forza. Attenzione !

Con la Luna in Leone l’amicizia è al centro della scena ma in generale oggi aprirete il cuore a chi vi circonda, sarete emotivamente più disponibili con la famiglia e gli amici. Avrete conversazioni interessanti che stimoleranno nuove idee! Ma d’altra parte con Mercurio in Gemelli la creatività è al top! E siete così amichevoli che le persone cercheranno di conoscervi meglio. Oroscopo domani Bilancia di sabato 7 maggio: amore In coppia: impegnerete tutte le energie per ravvivare la relazione! E avrete delle idee parecchio sensuali… Soli: un incontro inaspettato risveglierà la passione! Andrete dritto al punto per scoprire chi si nasconde dietro questa personalità originale. Oroscopo domani 7 maggio 2022 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): ammettere di aver sbagliato Oroscopo domani Acquario di sabato 7 maggio: umore

La Luna in Leone sosta nel vostro settore delle relazioni. Potreste avere la sensazione che un amico o un familiare si allontani e forse a causa della vostra testardaggine. Potrebbe voltarvi le spalle e non voler parlare con voi finché non vi scuserete. Il problema sarà il vostro orgoglio e riguardo a una questione non vorrete ammettere di aver sbagliato. Il che renderà difficile trovare una soluzione.

Oroscopo domani Acquario di sabato 7 maggio: amore

In coppia: qualche episodio spiacevole potrebbe scatenare instabilità. Cercate di distendere l’atmosfera, mostrate un po’ di buona volontà per cambiare la situazione.

Soli: per conquistare un cuore, curate il look, cercate di avere sicurezza in voi stessi. Senza esagerare: una via di mezzo è la ricetta ideale per un incontro magico.