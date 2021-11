Oroscopo domani 7 novembre 2021, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 7 novembre 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): un ritmo più lento

Oroscopo domani Ariete umore

Il vostro segno è sempre attivo, in movimento per cui a volte vi è difficile quando è necessario procedere a un ritmo più lento. Questa domenica, con la luna del Sagittario in dissonanza con Nettuno, la cosa migliore è prendere tutto con estrema calma, dare libero sfogo alla creatività, alla fantasia. Sarà d’aiuto guardare un buon film, leggere un libro o trascorrere un po’ di tempo a contatto con la natura. Oroscopo domani Ariete 7 novembre amore

In coppia: anziché imporvi, fate sentire al partner quanto è importante, gratificatelo/a! Soli: la conquista non è in programma: vi sentite bloccati e rischiate di fare un passo avanti e due indietro. Oroscopo domani 7 novembre 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): distinguere la realtà dalla fantasia

Oroscopo domani domenica 7 novembre Leone umore

Occhio al desiderio di ascoltare ciò che volete anziché ciò che realmente le persone intendono dire. E’ una domenica in cui sarete talmente ansiosi di ottenere un risultato, al punto da distorcere le parole e cucirle su misura per voi. Il che potrebbe essere motivo di delusione. La dissonanza Luna-Nettuno confonde le acque e potrebbe esservi difficile distinguere la realtà della fantasia.

Oroscopo domani domenica 7 novembre Leone amore

In coppia: potreste aver voglia di stare con gli amici o il familiari e il partner sarà di parere diverso. Non provocatelo/a inutilmente, spiegate le vostre ragioni. Soli: riflettete meno e cercate di mantenere pimpanti le energie per le conquiste!

Oroscopo domani 7 novembre 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): viva i piaceri della vita

Oroscopo 7 novembre Sagittario: umore

Con il buon aspetto Mercurio-Venere è il momento di essere autoindulgenti, godere dei piaceri della vita così da mantenere il buonumore. Non c’è bisogno di fare grandi cose, anche le piccole saranno in grado di farvi vivere una bellissima giornata! Su un altro piano: se avete dubbi sulla vostra capacità di gestire determinati problemi, andate oltre, non pensateci. Concentrandovi su quanto di buono avete fatto, alla fine svaniranno.

Oroscopo domani Sagittario 7 novembre: amore

In coppia: provate un’altalena di emozioni: piedi per terra dunque e non saltate alle conclusioni. Soli: potreste voler dare a un/a ex una seconda possibilità. Cercate di ricordare di ricordare quanto è accaduto ma è probabile che siano parecchie cose che potreste perdonare…

