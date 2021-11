Oroscopo domani 7 novembre 2021, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Oroscopo domani 7 novembre 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): per oggi, è meglio tacere



Oroscopo domani Gemelli domenica 7 novembre 2021: umore

In positivo o in negativo, oggi potreste essere spinti a dire qualcosa, forse anche a rivelare un segreto. Fate attenzione poiché potrebbe avere l’effetto boomerang e ritorcersi contro di voi. Per oggi, tacere è la cosa migliore. Cercate invece di privilegiare attività creative che offrono una via di fuga o una tregua dalla solita routine. Evitate, in ogni caso, di spendere soldi per il gioco.

Oroscopo domani Gemelli di domenica 7 novembre: amore