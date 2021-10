Oroscopo domani 7 ottobre 2021, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Oroscopo domani 7 ottobre 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): in cerca di nuove opportunità



Oroscopo domani Gemelli giovedì 7 ottobre 2021

L’arrivo di Venere in Sagittario, potrebbe spingervi a cercare nuove opportunità nell’ambito della professione. E’ tempo di stringere nuovi contatti e firmare nuovi contratti! Il pianeta rosa, fino al 5 novembre, permette di sentirvi liberi di esplorare delle opzioni senza sentire la pressione di un vincolo. E’ infatti un transito eccellente soprattutto per chi svolge un lavoro autonomo.

Oroscopo domani Gemelli di giovedì 7 ottobre: amore

In coppia: Con Venere in Sagittario il partner esprimerà i sentimenti in un modo che vi rassicurerà. Soli: uscite, accettate gli inviti: Venere promette un incontro speciale, anche divertente.

Oroscopo domani 7 ottobre 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): parlare in modo schietto

Oroscopo domani Bilancia di giovedì 7 ottobre: umore

Venere, vostro pianeta governatore, entra in Sagittario: il transito vi esorta a uscire, a vivere nuove esperienze. Il pianeta rosa vi dota di grande fascino, carisma e vi rende molto schietti. Non è escluso che lavoro o vita personale, direte le cose come stanno e… accada quel che accada. E se accadrà, non dovrete sentirvi in colpa, soprattutto se per lungo tempo avete represso le vostre emozioni.

Oroscopo domani Bilancia di giovedì 7 ottobre: amore

In coppia: è un buon momento per dire ciò che avete nel cuore, esprimere i sentimenti con fiducia e serenità. Soli: atmosfera leggera, divertente, avrete voglia di flirtare. Ma verso il 13, stabilirete un legame solido! Oroscopo domani 7 ottobre 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): trasformare un sogno in realtà

Oroscopo domani Acquario di giovedì 7 ottobre: umore

Venere in Sagittario, fino al 5 novembre sosterà nel vostro settore delle speranze, dei desideri, dei progetti. Se in cottura avete un progetto, quando il pianeta rosa sarà in buon aspetto con Saturno nel vostro segno – il 13 e 14 ottobre – il transito vi garantisce la riuscita. Più in generale, avrete la possibilità di trasformare un sogno in realtà, qualcosa a cui state pensando da tempo. E prenderete l’iniziativa. Se avrete bisogno di una mano, troverete chi sarà felice di dare un aiuto.

Oroscopo domani Acquario di giovedì 7 ottobre: amore

In coppia: con Venere in Sagittario è possibile che organizzerete un viaggetto: sarà un fine settimana d’amore!

Soli: è possibile che verso sabato, incontrerete una persona e vivrete una dolce avventura…

