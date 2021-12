Oroscopo domani 8 dicembre 2021, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Chi vi circonda potrebbe bocciare una vostra iniziativa, dire che non si può fare. E ciò rendervi ancor più determinati a dimostrare il contrario. Per quanto siate desiderosi di entrare in azione, evitate di lanciarvi a occhi chiusi e concedetevi del tempo per la preparazione. Su un altro piano: un invito inatteso potrebbe farvi molto piacere, vi sentirete accettati e sarà anche molto divertente.

In coppia: se avete detto o fatto qualcosa di sbagliato siete sempre in tempo per chiedere scusa.

Oroscopo domani Bilancia di mercoledì 8 dicembre: umore

Potreste aver a che fare con persone che sentite cercano di “rigirarvi”, tentano come si suol dire di menare il can per l’aia. Non dovete permetterlo. Mostrate loro che non siete ingenui e che il vostro punto di vista va tenuto in considerazione. E’ evidente, infatti, che il loro atteggiamento e ciò che dicono hanno il solo scopo di rifiutare le vostre idee e il vostro modo di fare. Oroscopo domani Bilancia di mercoledì 8 dicembre: amore

In coppia: alcune parole del partner potrebbero ferirvi anche se non le dirà con questa intenzione. Soli: non prendete tutto alla lettera, la tendenza è quella di interpretare in modo negativo ciò che vi dicono. Cercate di essere obbiettivi! Oroscopo domani 8 dicembre 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): dare la priorità alle vostre esigenze

Oroscopo domani Acquario di mercoledì 8 dicembre: umore

E’ una giornata in cui dovete prendere cura di voi stessi in modo amorevole e pensare al benessere psicofisico. La Luna nel vostro segno è in buon aspetto con il Sole, Mercurio e Giove: è il momento ideale per coccolarvi e dare la priorità alle vostre esigenze. Ciò non significa chiudervi in casa: questi transiti rappresentano un invito anche a uscire, brillare nella vita sociale. Catturerete l’attenzione di chi vi circonda.

Oroscopo domani Acquario di mercoledì 8 dicembre: amore