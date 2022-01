Oroscopo domani 8 gennaio 2022, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

La Luna in Ariete è opposta al vostro segno: una persona accanto a voi, forse un familiare, potrebbe scaricare su di voi il suo malumore. Non dovete tacere anzi una spiegazione è d’obbligo. In caso contrario tenete presente che il non detto e il risentimento potrebbero prendere il sopravvento e sarebbe peggio. Con Mercurio in Acquario il dialogo sarà la soluzione giusta. Chiedete alla persona il perché del suo stato d’animo. Voi sapete far parlare gli altri.

Oroscopo domani Bilancia di sabato 8 gennaio: amore

In coppia: circolano un po’ di tensioni, qualche incomprensione. Ma la responsabilità non è la vostra…

Soli: a una persona darete la possibilità di corteggiarvi? Insieme potreste scoprire l’amore.

Oroscopo domani 8 gennaio 2022 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): meno critici nei vostri confronti