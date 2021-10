Oroscopo domani 8 ottobre 2021, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 8 ottobre 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): eliminare una cattiva abitudine

Oroscopo domani Ariete umore

La Luna in Scorpione nel corso della giornata sarà in dissonanza con Urano: potreste trovare il modo di guadagnare di più, anche facendo qualcosa online. Oppure acquisterete un oggetto a un ottimo prezzo. Il ritorno di Plutone in moto diretto indica che avete ottime energie per prendere cura di voi stessi: è un buon momento per eliminare un atteggiamento negativo o una cattiva abitudine.

Oroscopo domani Ariete 8 ottobre amore

In coppia: potreste rimproverare al partner di non essere abbastanza attivo, vivere nella routine che voi, questo venerdì, avete difficoltà a sopportare. Soli: occhio, rischiate di far scappare chi vi corteggia con un discorso un po’ troppo esuberante.

Oroscopo domani 8 ottobre 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): il bisogno di rilassarvi

Oroscopo domani venerdì 8 ottobre Leone umore

Potreste essere più ambiziosi che mai, tuttavia per oggi concedetevi di seguire il lato pigro che è in voi. Con la Luna in Scorpione provate il bisogno di rilassarvi, recuperare un po’ di riposo, dare la priorità alle persone care. Il ritorno in moto diretto di Plutone, indica inoltre che da oggi e nelle prossime settimane avrete un approccio entusiasta nei confronti del lavoro, della vita domestica e della salute.

Oroscopo domani venerdì 8 ottobre Leone amore

In coppia: avvertite una mancanza d’affetto, avrete la sensazione che il partner sia un po’ distaccato. Soli: la solitudine vi pesa e il fatto vi rattrista. Presto ci sarà una schiarita. E’ solo una giornata “no”.

Oroscopo domani 8 ottobre 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): seguire l’istinto

Oroscopo 8 ottobre Sagittario: umore

E’ un buon momento per prendere delle decisioni riguardanti lo stile di vita, soprattutto se il lavoro ultimamente non ve lo ha permesso. Fare piccole modifiche, come ad esempio eliminare le cattive abitudini o riorganizzare le priorità, vi permetterà passo dopo passo di sentirvi al top! Nel lavoro, oggi dovete seguire l’istinto: farà la differenza quando si tratterà di trovare un compromesso o litigare oppure tra il rimanere bloccati o progredire.

Oroscopo domani Sagittario 8 ottobre: amore

In coppia: momenti di tenerezza, grandi effusioni. Tra le braccia del partner provate benessere. Soli: siete convinti che da qualche parte ci sia l’amore anche per voi. E non sbagliate: un incontro vi regalerà splendide emozioni.

