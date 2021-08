Oroscopo domani 9 agosto 2021, Ariete, Leone, Sagittario e tutti i segni: amore, umore, lavoro tutti i segni

Oroscopo domani 9 agosto 2021 Ariete (21 marzo-21 aprile): mantenere una visione lucida

Oroscopo domani Ariete umore

Con la dissonanza Venere-Nettuno è bene essere molto cauti. Nel lavoro, evitate di saltare alle conclusioni e negli affari non dovete agire impulsivamente. E’ un transito estremamente confuso e ingannevole, distorce la realtà e potreste pentirvi in seguito di quanto fatto oggi. E’ probabile che arrivi una delusione per cui cercate di mantenere la visione lucida di sempre, concentratevi sulla routine lavorativa, senza prendere iniziative. Entrare in nuovo territorio oggi è pericoloso.

Oroscopo domani Ariete 9 agosto amore

In coppia: avete intenzione di migliorare la vostra relazione e ci metterete tutto l’amore possibile!

Soli: l’immaginazione oggi potrebbe giocare qualche scherzetto. Evitate di idealizzare una persona.

Oroscopo domani 9 agosto 2021 Leone (23 luglio-23 agosto): qualche imprevisto

Oroscopo domani lunedì 9 Leone umore

Il desiderio, da parte vostra, di dare il via a progetti e piani di vario tipo c’è tutto. Il problema è che con la dissonanza Venere-Nettuno non è il momento di agire. E’ probabile che abbiate altre questioni da affrontare, ad esempio richieste extra da parte del boss o la necessità di affrontare un problema riguardante una relazione. Sarete infastiditi, non c’è dubbio ma se volete evitare discussioni accese la cosa migliore è mantenere un atteggiamento diplomatico.

Oroscopo domani lunedì Leone amore

In coppia: cercate di rilassarvi, guardate qualsiasi situazione con distacco. Farà bene a voi e al partner.

Soli: apritevi al mondo, ampliate la cerchia delle amicizie, delle relazioni in generale. E’ così che incontrerete l’anima gemella.

Oroscopo domani 9 agosto 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): parlare con la massima cautela

Oroscopo 9 agosto Sagittario: umore

La dissonanza Venere-Nettuno annuncia che nel lavoro è possibile una delusione, potrebbe emergere un vostro punto debole. Dovuto, ad esempio, a un errore commesso in precedenza e che speravate fosse passato inosservato. Più in generale, parlate con la massima cautela e con la massima chiarezza poiché oggi è facile che chi avete di fronte vi fraintenda. Nel corso della settimana avrete modo di far passare il vostro messaggio con facilità e tornerete a farvi notare.

Oroscopo domani Sagittario 9 agosto: amore

In coppia: conversazioni un po’ tese ma perché volete sistemare definitivamente dei problemi che si ripresentano continuamente.

Soli: per compensare il vuoto della solitudine, oggi vi immergerete totalmente nel lavoro.

Per gli altri segni dell’Oroscopo di domani guardate qui:

TORO: PERSI NELLA NEBBIA

GEMELLI:CHIARIRE UN MALINTESO

CANCRO:ALLA LARGA DALLE NEGOZIAZIONI

VERGINE: IDEALIZZARE LE RELAZIONI

BILANCIA: RIMANERE DIETRO LE QUINTE

SCORPIONE:A CHI DEDICATE IL VOSTRO TEMPO?

CAPRICORNO: RIMANDARE LE CONVERSAZIONI IMPORTANTI

ACQUARIO: NOTIZIE E OPPORTUNITA’ INATTESE

PESCI: L’AFFIDABILITA’ E’ FONDAMENTALE