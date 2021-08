Oroscopo domani 9 agosto 2021, Bilancia, Acquario, Gemelli e tutti i segni: amore, umore, per tutti i segni dello zodiaco

Oroscopo domani 9 agosto 2021 Gemelli (21 maggio-21 giugno): chiarire un malinteso



Oroscopo domani Gemelli lunedì 9 agosto 2021

Con la dissonanza Venere-Nettuno oggi potreste provare un po’ di nostalgia, ripensare al passato o voler recuperare alcuni legami familiari. Al contempo, la dissonanza Sole-Urano segnala che è possibile che un malinteso stia andando avanti da troppo tempo. E’ il momento ideale per risolvere definitivamente. Il problema è che potreste essere convinti al massimo del vostro punto di vista e chiedervi perché dovreste essere voi per primi a chiedere scusa. Andate oltre, fate quella telefonata.

Oroscopo domani Gemelli di oggi lunedì 9 agosto: amore

In coppia: se avete difficoltà a esprimere le emozioni o i vostri bisogni, le aspettative, provate a essere meno evasivi.

Soli: state alla larga da situazioni ambigue, sfuggenti, che innescano delle illusioni.

Oroscopo domani 9 agosto 2021 Bilancia (24 settembre-23 ottobre): rimanere dietro le quinte

Oroscopo domani Bilancia di lunedì 9agosto: umore

Con l’opposizione Venere-Nettuno, questo lunedì potreste sentirvi stanchi. La cosa migliore è rimanere dietro le quinte. La concentrazione è latitante e avrete difficoltà a portare a termine le cose da fare. Allora, iniziate dalle priorità e poi, se ve la sentite, andate avanti. Al contempo, con questo transito può essere che qualcuno non mantenga una promessa oppure potreste scoprire che un collega o un socio parla male di voi. Fate del vostro meglio per non scatenare una lite.

Oroscopo domani Bilancia di lunedì 9 agosto: amore

In coppia: con il partner siete sulla stessa lunghezza d’onda. Potete studiare qualsiasi progetto, dal più banale al più stravagante.

Soli: al momento la priorità siete voi. Il che significa che chiunque si avvicinerà a voi, dovrà farlo nel modo giusto.

Oroscopo domani 9 agosto 2021 Acquario (21 gennaio-19 febbraio): notizie e opportunità inattese

Oroscopo domani Acquario di lunedì 9 agosto: umore

E’ un lunedì in cui alcune notizie o opportunità potrebbero arrivare improvvisamente e voi rimanere sorpresi (in modo positivo). In ogni caso, prima di impegnarvi cercate di valutare con attenzione, se occorre informatevi. Anche se ciò che vi propongono è molto promettente, con la dissonanza Venere-Nettuno circola confusione e decidere in fretta non sarebbe la cosa migliore. Nel giro di qualche giorno avrete una visione completa e chiara e sarete in grado di prendere una decisione.

Oroscopo domani Acquario di lunedì 9 agosto: amore

In coppia: esaminerete la relazione con la lente d’ingrandimento. Sarà più facile vedere eventuali crepe, è vero, ma rischiate di sentirvi ancor più confusi.

Soli: procedere per tappe in una storia iniziata da poco può essere una soluzione. Ma perché dire all’altro/a che si tratta di un’affettuosa amicizia se per voi non è così? Parlate chiaramente!

